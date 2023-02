Der Hersteller hat deshalb vor Kurzem den Bau der Ressourcenfabrik "Used Parts Factory" an und setzt damit seine Aktivitäten zur Umwandlung von Gebrauchtfahrzeugen und Refabrikation in der Used Trucks Factory in Bourg-en-Bresse sowie in seinem Werk in Limoges fort. In dieser neuen Industrieanlage in Vénissieux bei Lyon werden künftig Lkw der Marke zerlegt und deren Teile wieder verwendet.

Das Unternehmen investiert eigenen Angaben zufolge bereits seit fünf Jahren in die Kreislaufwirtschaft – mit einem auf drei Säulen beruhenden Ansatz: Erneuerung, Austausch und Recycling seiner Fahrzeuge und Gebrauchtfahrzeuge. Bei Renault Trucks existieren zahlreiche Initiativen zur Verlängerung der Lebensdauer der bisher vermarkteten Fahrzeuge. So gibt es zum Beispiel in der Used Trucks Factory in Bourg-en-Bresse nach strengen industriellen Verfahren umgebaute, gebrauchte Lkw, Upgrades ganzer Technologiebausteine auf den neuesten Stand oder Sonderserien von Gebrauchtfahrzeugen.Als Fortführung dieses Ansatzes hat der Hersteller die Used Parts Factory ins Leben gerufen. Hierbei handelt es sich um eine Industrieanlage, in der das Recycling von Lkw und die Wiederverwertung der Teile und Rohstoffe, aus denen sie bestehen, stattfinden. Dieser Initiative ging eine im Jahre 2020 gemeinsam mit dem Spezialisten Indra Automobile Recycling und der französischen Umwelt- und Energiebehörde ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie) durchgeführte Vorstudie voraus.

Renault Trucks beabsichtigt, Lkw am Ende ihres Lebenszyklus zu verwerten und Ersatzteile wiederzuverwenden und eröffnet daher ein eigens dafür vorgesehenes Werk im Herzen seines Industriestandorts Lyon-Vénissieux. In der in unmittelbarer Nähe des Logistikzentrums angesiedelten, 3000 m² großen Anlage, sollen gebrauchte Renault Trucks mit einem hohen Kilometerstand verarbeitet werden, deren Teile ein hohes Recyclingpotenzial aufweisen. Grundsätzlich sind die Komponenten von Renault Trucks für eine Lebensdauer von mehr als 1,5 Millionen km konzipiert. Die Fahrzeuge kommen in die Used Parts Factory und werden dort zerlegt. Die Mitarbeiter entnehmen die zuvor identifizierten Bauteile zur Wiederverwendung (Motor, Getriebe, Kabine, Tanks, Stoßstangen, Spoiler usw.). Nachdem die zur Wiederverwendung bestimmten Teile ausgebaut worden sind, werden die anderen Komponenten recycelt1. So werden zum Beispiel die Längsträger zugeschnitten und anschließend zur nahe gelegenen Gießerei gebracht. Das dadurch gewonnene Metall, wird zur Herstellung neuer Fahrzeuge genutzt. Die zur Wiederverwendung bestimmten Komponenten werden im nächsten Schritt überprüft, gereinigt und zum Zwecke der Referenzierung und Rückverfolgbarkeit gekennzeichnet. Diese recycelten Teile kommen dann in das nahegelegene Renault Trucks-Ersatzteillager und werden dort, genauso wie die neuen Originalteile, gelagert.

Wiederverwendete Teile werden – wie auch neue Ersatzteile – unter dem Label "Used Parts by Renault Trucks" (Renault Trucks-Gebrauchtteile) vermarktet und den Händlern über das herstellereigene E-Commerce-Portal für Ersatzteile zur Verfügung gestellt. Diese recycelten Teile haben eine Herstellergarantie und sind durchschnittlich 50–60 % billiger als Neuteile. Renault Trucks setzt bei gebrauchten Ersatzteilen für seine älteren Fahrzeugreihen die Zusammenarbeit mit Indra Automobile Recycling fort und wird seinem Händlernetz Teile aus der vom Recyclingspezialisten durchgeführten Demontage anbieten. Dieses neue Angebot ist eine Fortführung des von Renault Trucks eingeschlagenen Wegs zur CO2-Neutralität.