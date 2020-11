Eschweiler (ABZ). – Vor 40 Jahren wagte Uwe Müller den Schritt in die Selbstständigkeit. In vier Jahrzehnten ist das Unternehmen kontinuierlich gewachsen, agiert mittlerweile international und gehört mit mehr als 400 verkauften Baumaschinen pro Jahr zu den größten nicht markengebundenen Baumaschinenhändlern Deutschlands – ein Blick in die Firmenhistorie.

Der 30. Oktober 1980 markiert den Geburtstag der Uwe Müller GmbH. Damals als Werkstatt für Baumaschinen und Nutzfahrzeuge gegründet, ist das Unternehmen mittlerweile im Baumaschinenhandel sowie der -Vermietung aktiv und erfolgreich. Bis nach Dubai oder sogar die Malediven exportiert das Unternehmen seine Maschinen. 1984 wurde die freie Werkstatt Scania-Vertragspartner, fünf Jahre später wechselte sie zu Mitsubishi Lkw, heute als Fuso Lkw bekannt. Für Müller stand in den vergangenen Jahrzehnten stets die Flexibilität im Mittelpunkt. Er wollte seiner Kundschaft individuell und vor allem auf Augenhöhe begegnen.

"Unsere Kunden müssen sich nicht nach einem starren Angebot richten. Unser gebrauchter Maschinenpark verändert sich täglich und passt sich den Herausforderungen unserer Kundschaft flexibel an", erklärt der Firmengründer, der sich gerne als Gemischtwarenhändler bezeichnet. Dass diese Strategie von Erfolg gekrönt war, zeigt sich nicht nur daran, dass das Firmengelände von anfangs 2000 m² auf mittlerweile mehr als 12 000 m² vergrößert wurde, sondern auch am Team selbst. Mehr als 100 Berufseinsteiger absolvierten in den vergangenen 40 Jahren eine Ausbildung im technischen oder kaufmännischen Bereich der Firma.