Hedikhuizen/Niederlande (ABZ). – Wenn sich vom 14. bis 19. Januar die Baubranche in München trifft, ist auch der Klinkerexperte Vandersanden vertreten. Am Stand 136 in Halle A3 präsentiert das belgische Familienunternehmen neben konkreten Zukunftsperspektiven und innovativen Lösungen für eine einfache Verlegung auch eine große Auswahl an handgemachten Wasserstrich- und Strangpress-Fassadenklinkern. Dabei überzeugen laut Hersteller sowohl die immense Farb-, Effekt- und Formatauswahl als auch zukunftsweisende Produktreihen wie E-Board. Mit dieser intelligenten 2-in-1-Lösung werden Fassaden renoviert und gleichzeitig isoliert. Die Klinker ließen sich nicht nur sehr leicht anbringen, das System sei auch zu 100 % wasserdicht sowie dampfdurchlässig. Bei Signa steht dagegen Kreativität im Fokus: Das Klinkersystem trägt den Leitspruch „Create your pattern, push our limits“ und erstellt einzigartige Ziegeldesigns – Millionen von Mustern sind denkbar. Durch das Ankleben der Ziegelsteine auf eine Rockpanel®-Platte wird der Gebäudehülle neues Leben eingehaucht. Damit trägt Signa dem aktuellen Trend der Individualisierung Rechnung und setzt neue Maßstäbe im Fassadendesign.