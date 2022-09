VBI-Symposiumzeigt Tragwerksplanung

Berlin (ABZ). – "Wir Bauingenieure und Bauingenieurinnen können mit unserer Arbeit viel bewirken. Unser Metier ist der Entwurf und die Konstruktion nachhaltiger, anspruchsvoller, eleganter Bauten – Wohnhäuser, Brücken, Türme, Solarkraftwerke. Wie wir dabei Ressourcen und Klima schützen, darüber wollen wir uns austauschen. Es geht darum, dass wir alle an einem Strang ziehen." So lädt Prof. Dr. Mike Schlaich zum Tragwerksplaner-Symposium Vision und Konstruktion 2022 am 14. Oktober in die Universität der Künste nach Berlin ein.