Stuhr (ABZ). – Am 24. Januar startet das Messe- und Veranstaltungsjahr 2023 mit dem Großseminar des Verbandes der Baubranche, Umwelt- und Maschinentechnik e. V. (VDBUM) im Kongresszentrum Sauerland Stern Hotel in Willingen.

In rund 40 Vorträgen werden Führungskräfte aus den Unternehmen der Branche auf ihre nächsten großen Aufgaben vorbereitet, verspricht der Verband. Foto: VDBUM

Mit Wolfgang Bosbach konnte laut Verband ein brillanter Analytiker als Gastredner gewonnen werden. Von 1994 bis 2017 war er Mitglied des Bundestags, viele Jahre davon als stellvertretender Vorsitzender der Unions-Fraktion und Vorsitzender des Bundestags-Innenausschusses. Charakteristisch seien seine starke eigene Meinung und sein Rückgrat, wobei er Gegenwind auch aus den eigenen Reihen nicht scheue.

"Krieg und Krise – Deutschland und Europa im Stresstest" ist der Titel des Impulsvortrags, den Bosbach am ersten Galaabend, nach der Eröffnungsrede von VDBUM-Präsident Peter Guttenberger, halten wird. Er wird dabei dem Veranstalter zufolge beleuchten, was die derzeitige Krise von den vorangegangenen unterscheidet und Antworten darauf geben, wie es zu einer Entfremdung zwischen der Bevölkerung und der Politik beziehungsweise den Politikern kommen konnte, warum es kein "Weiter so" geben kann und was sich seiner Ansicht nach in diesem Land dringend ändern muss.

Das diesjährige Seminarmotto "Effiziente Maschinentechnik im nachhaltigen Bauprozess" ist Thema von zwei Podiumsgesprächen am Mittwochmorgen. Zum ersten Expertentalk begrüßt Moderatorin Alexandra von Lingen Vertreter der diesjährigen Schwerpunktpartner Max Bögl, Bomag, Hansa-Flex und Sitech. In der zweiten Podiumsrunde mit Vertretern der Branche wird das übergeordnete Thema aus weiteren Blickwinkeln diskutiert. Direkt im Anschluss beginnt das Vortragsprogramm in den Seminarräumen Brilon, Korbach und Winterberg.

Die fünf Hauptschwerpunkte des diesjährigen VDBUM-Großseminars sind "Spezialtiefbau", "Tief- Kanal und Straßen-Tiefbau", "Forschung und Entwicklung", "Turmdrehkrane – Technik, Transport und Genehmigungsverfahren" sowie "Werkstatt 4.0 – Was uns im Service weiterbringt". In rund 40 Vorträgen werden die Entscheidungsträger aus den Unternehmen fit für ihre nächsten großen Aufgaben gemacht. Auf vielfachen Wunsch von Seminargästen hin wurde das Vortragsprogramm komprimiert und endet nun bereits am Donnerstagabend, so dass Teilnehmende und Aussteller am Freitagvormittag entspannt abreisen können, wie der Verband mitteilte.

Im Mittelpunkt der zweiten Abendveranstaltung steht die Vergabe des mit 2500 Euro dotierten VDBUM-Förderpreises in drei Kategorien. Der dritte Galaabend soll den Gästen Zeit bieten, die Seminarthemen Revue passieren zu lassen, Freundschaften bei einem Glas Bier oder Wein zu pflegen und das eigene Netzwerk zu erweitern. Für gute Stimmung wird dabei der Live-Auftritt von Matthias "Matze" Knop sorgen. Ende der 1990er Jahre wurde der Comedian und Imitator mit seiner Kunstfigur "Supa Richie" bekannt, seither begeistert er mit Parodien von Persönlichkeiten vornehmlich aus der Fußballwelt. In seinem Bühnenprogrammen nimmt er die Absurditäten des Alltags und der Politik auf die Schippe.