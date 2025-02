Frankfurt am Main (dpa). – Deutschlands Maschinen- und Anlagenbauer gehen mit weitgehend stabilen Beschäftigtenzahlen in ein schwieriges Jahr 2025. Allerdings sieht sich rund ein Viertel der Unternehmen gezwungen, angesichts der Konjunkturschwäche in den nächsten Monaten Personal abzubauen.