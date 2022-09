Lörrach (ABZ). – Am Vectorworks-Stand können sich Interessierte über Technologien rund um die CAD- und BIM-Software Vectorworks Landschaft informieren und sich über aktuelle Trends der Branche austauschen.

Es wird ein umfangreiches Vortragsprogramm mit Know-how, Best-Practice-Beispielen und jeder Menge Inspiration geben, versichert das Unternehmen. Die Vectorworks-Branchenexpertinnen und -experten stehen für Fragen zu den Themen Pflanzplanung, Integration von Geodaten, Datenaustausch mit AVA-Programmen und BIM-Workflows zur Verfügung. Zusätzlich gewährt Vectorworks exklusive Einblicke in die kommenden Neuerungen von Vectorworks 2023. Dieses Programm erscheint nach Aussage der Verantwortlichen Ende Oktober 2022. Neue und optimierte Funktionen, beispielsweise bei der Visualisierung von 3D-Pflanzen und der Bearbeitung des Geländemodells, sollen für noch effizientere Arbeitsabläufe sorgen. Vectorworks ist auf der Messe in Halle 4 A am Stand 217 zu finden.