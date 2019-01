Hamburg (ABZ). – Eine außergewöhnliche Vielzahl an Produktneuheiten stellt Velux für seinen Auftritt am komplett neu gestalteten Messestand auf der Bau 2019 in Aussicht. „Weil Leben Tageslicht und Frischluft braucht“ ist der Leitsatz für die Präsentation in München vom 14. bis 19. Januar. Auf zwei Etagen und insgesamt mehr als 600 m² informiert das Unternehmen in Halle A3 an Stand 301 über seine Lösungen für ein gesünderes und angenehmeres Leben unter dem geneigten oder flachen Dach. Dabei stellt Velux Produkte für den Einsatz in privaten genauso wie in öffentlichen und gewerblichen Bauprojekten vor. Beim klassischen Dachfenstergeschäft setzt Velux weiter einen Schwerpunkt bei großflächigen Fensterlösungen für Wohngebäude. So können sich Besucher am Messestand nicht nur über Optimierungen bei den bestehenden Lichtlösungen wie etwa Lichtband und Quartett informieren, sondern auch neue, erstmals in München vorgestellte Varianten dieser Produktkategorie kennenlernen. Zudem präsentiert sich ein Neuzugang in der Familie der elektrisch betriebenen Dachfenster, der Ansprüche an Komfort und Ausblick gleichermaßen erfüllt, im Januar erstmals der Öffentlichkeit. Mit einer designorientierten Innovation wird das Unternehmen speziell im Bereich der Dachfenster für Aufmerksamkeit sorgen. Aber auch beim Sonnenschutz besteht künftig die Möglichkeit, dem Wunsch nach individuelleren Gestaltungsmöglichkeiten nachzukommen. Die Vorstellung einer neuen Größe des Ausstiegsfensters wird voraussichtlich besonders die Handwerker unter den Besuchern freuen. Wer Interesse an Fensterlüftern und dem Smart-Home-System Velux Active with Netatmo hat, kann sich an Stand 301 auch detailliert über diese technischen Innovationen zur Optimierung des Raumklimas informieren.

Für Bauprojekte im gewerblichen und öffentlichen Sektor präsentiert das Unternehmen für Velux Modular Skylights eine neue Designvariante. Das System für großflächige Tageslichtöffnungen in flachen und flach geneigten Dächern wird um eine innovative Anwendungsmöglichkeit erweitert. Zudem stellt Velux die signifikant verbesserte Leistungsfähigkeit der Modular Skylights in der Ausführung als NRWG (Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät) vor.

Außerdem wird Velux in der Messewoche detaillierte Informationen zur weiteren Wachstumsstrategie im Nichtwohnungsbau vorstellen. Diese Strategie beinhaltet, durch organisches Wachstum und Akquisitionen eine führende Position in diesem Geschäftsfeld aufzubauen. Im Oktober 2018 erwarb die Velux Gruppe mit der JET-Gruppe und Vitral zwei Unternehmen mit Schwerpunkt bei gewerblichen Tageslichtsystemen. Sie plant, diese Aktivitäten mit der bestehenden Organisationeinheit Velux Modular Skylights zu fusionieren, um einen Geschäftsbereich zu schaffen, der Tageslicht- und Frischluftlösungen für den gewerblichen, öffentlichen und industriellen Markt anbietet. Der Erwerb der JET-Gruppe muss von den Wettbewerbsbehörden in Deutschland und Österreich genehmigt werden, bevor er abgeschlossen werden kann. Diese Akquisitionen sind nach Wasco Products Inc., einem US-amerikanischen Hersteller von Tageslichtsystemen, im April schon die zweite und dritte Übernahme der Velux Gruppe in diesem Jahr. Seit 2012 ist Velux aktiv im gewerblichen Markt, der Nichtwohngebäude wie Büros, Schulen, Gesundheitseinrichtungen, Einkaufszentren und Einzelhandelsgeschäfte, große öffentliche Gebäude und Industriegebäude umfasst.