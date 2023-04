Veranstaltungszentrum kündigt Messe an

Stockstadt (ABZ). – Das Coreum hat für den 24. und 25. Mai 2023 die Bits and Machines 2023 angekündigt.

Laut Veranstalter erfahren die Teilnehmer in 16 Referenten in einer Reihe von Fachvorträgen, wie Prozesse, Maschinen und Menschen optimal miteinander vernetzt werden können, wie eine nachhaltige Strategie implementiert werden kann und wie eine moderne Unternehmensorganisation den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Weitere Informationen finden sich unter www.bitsandmachines.de.