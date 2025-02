Wiesbaden (ABZ). – Fachlich qualifizierter Nachwuchs ist einer der Schlüssel für den zukünftigen Erfolg. Diese Erkenntnis hat sich bei den Akteuren in den meisten Branchen durchgesetzt – auch in der Schüttgut-Industrie.

"Der Nachwuchs ist für den Deutsche Schüttgut-Industrie-Verband (DSIV) von großer Bedeutung", sagte Tom Henning, Präsident des DSIV, anlässlich der Mitgliederversammlung am 5. November in Hannover. Zu den verschiedenen Maßnahmen des DSIV, die auf die Förderung des Nachwuchses abzielen, gehören neben der kostenlosen Mitgliedschaft für Studierende und Auszubildende, auch speziell auf die junge Zielgruppe ausgerichtete Veranstaltungen, etwa in der Form eines digitalen Stammtisch für die Young Professionals im DSIV.

Dabei tauschen sich junge Kollegen und Kolleginnen und Interessierte aus. In Impulsvorträgen stellen junge Mitglieder ihre Tätigkeitsbereiche vor und beantworten Fragen, teilt der Verband mit. Ein Webinar, das sich speziell an die Nachwuchskräfte richtet, sei ebenfalls in Vorbereitung.

"Aktuell gehen wir auf Ausbildungseinrichtungen zu, wie beispielsweise Hochschullehrstühle oder die Müllereischule. Damit wollen wir auch in Kontakt mit Auszubildenden und Studierenden gerade in unseren Mitgliedsfirmen kommen", erklärt Dr. Jan-Philipp Fürstenau, der den Bereich Young Professionals im Vorstand des DSIV verantwortet. Für Studierende und Auszubildende bieten die Aktivitäten des DSIV nach eigenen Angaben eine hervorragende Gelegenheit, ein berufliches Netzwerk aufzubauen. Die Kontakte könnten bei der Jobsuche nach dem Studium oder für Praktika während des Studiums sehr wertvoll sein.