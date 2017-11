Verband mahnt mehr Tempo bei Baugenehmigungen an

Leipzig (dpa). - Wegen des großen Wohnungsbedarfs fordert die Bauindustrie in Ostdeutschland schnellere Verfahren bei den Baugenehmigungen. „Die Bearbeitung der Bauanträge bei den Behörden dauert einfach zu lange“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Bauindustrieverbandes Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Berlin, Robert Momberg, in Leipzig. Zum einen gebe es zu viele und zu komplizierte Regulierungen, zum anderen zu wenig Personal in den Bauplanungsämtern der Kommunen.