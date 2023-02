Verband stellt Februarprogramm vor

"Modul 1 – Rechtsgrundlagen" findet am 13. und 20. Februar online sowie am 22. Februar in Magdeburg statt. Modul 2 gliedert sich online in die Kurse "Aufbaukurs Klimaanlagen" am 3. Februar, "Erd- und Straßenbaumaschinen" am 14. Februar und "Fahrzeuge und Fahrzeugaufbauten" am 21. Februar.



In Präsenz finden die Kurse "Mobile Hubarbeitsbühnen" am 24. Februar in Mannheim, "Klimaanlagen" am 13. Februar sowie "Aufbaukurs Klimaanlagen" am 14. Februar in der Region Leipzig und "Turmdrehkrane" vom 6. bis 8. Februar in Karlsruhe sowie vom 22. bis 24. Februar in Leer statt.



Hinzu kommt am 10. Februar eine Online-Aufbauschulung für Arbeitsmittel. Mehr Infos unter www.vdbum.de.