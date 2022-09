Verband zeichnet Innovationen aus

Willingen (ABZ). – Der VDBUM verleiht im Rahmen seines Großseminars am 25. Januar 2023 in Willingen seinen Innovations-Preis in drei Kategorien. Laut dem Verband können sich die Teilnehmer so mit ihren schöpferischen Ideen, Forschungen und Erkenntnissen einem breiten Branchen-Publikum vorstellen.