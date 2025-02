Bedarfsgerechte Mobilraumeinheiten von Amtra bieten Interims-Lösungen für temporäre oder langfristige Anwendungsbereiche. Foto: Amtra

Neue und digitale Techniken und Robotik auf dem Bau sowie das modulare und serielle Bauen werden im Jahr 2025 mit einem speziellen Programm gefördert, unterstreicht die Amtra Mobilraum GmbH aus Wesseling.

Amtra unterstützt nach eigenen Angaben im Rahmen der geplanten Innovationsoffensiven bedarfsgerechte Interimslösungen im Bildungsbereich, um Schülern eine nachhaltige, sichere und immer verfügbare Lernumgebung anbieten zu können und dabei gleichzeitig eine optimale Lernatmosphäre zu schaffen. Die mobilen Räume der Produktlinie X-class seien speziell darauf ausgelegt, so das Unternehmen.

Bedarfsgerechte Mobilraumeinheiten von Amtra bieten Interims-Lösungen für temporäre oder langfristige Anwendungsbereiche wie zum Beispiel für Bauleitung, Monteure sowie für Einsätze von Polizei- und Rettungskräften oder der Bundeswehr. Auch Kommunen und Städte nutzen die mobilen Raumlösungen, beispielsweise für die Unterbringung von Geflüchteten. Ob als Einzeleinheiten oder zu größeren Einheiten kombiniert – die X- tend Wohneinheiten sind vollständig ausgestattet und verfügen laut Amtra über hochwertiges Mobiliar, funktionale Küchen und voll ausgestattete Sanitärräume.

Neben den Amtra Photovoltaik-Modulen, die vielversprechende Möglichkeiten bieten, den Energiebedarf in Teilen selbst zu decken, hat die Firma eine Dachbegrünung für seine Raumlösungen entwickelt. Diese mobilen Grünflächen bieten nicht nur Lebensraum für diverse Tierarten, sondern können auch zur Verbesserung der Luftqualität und des Stadtklimas beitragen. Außerdem können sie, so sagt es Amtra, Regenwasser besser aufnehmen, was Überschwemmungen bei Starkregenereignissen verringert. Zudem hilft die Begrünung, die Temperatur in städtischen Gebieten zu senken, was insbesondere in der Zeit von Hitzewellen eine gewisse Bedeutung erlangen könnte.

Phasen des Stillstands, in denen technische Revisionen durchgeführt werden und die auch als Turnarounds bezeichnet werden, erfordern von Mobilräumen eine spezifische Infrastruktur. Diese stellt Amtra, laut eigenen Aussagen, mit den X-base Mobilraumlösungen pünktlich und zuverlässig bereit.