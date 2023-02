Kiviõli/Estland (ABZ). – Das in Estland ansässige Unternehmen Kiviõli Keemiatöötus (KKT), das zur Alexela Group gehört, hat den ersten 100-Tonnen-Kettenbagger des Typs DX1000LC-7 von Doosan in Europa erworben.

Der DX1000LC-7 wurde von der Intrac Group, dem Doosan-Vertragshändler für die baltischen Länder Estland, Lettland und Litauen, geliefert. Hyundai Doosan Infracore ersetzt die Marke Doosan für seine Baumaschinen gegen die neue Marke Develon. Ein Prozess, der sich zurzeit in einer Übergangsphase befindet.

Bestehenden Fuhrpark ergänzt

Der neue Bagger ergänzt den – aus den 80-Tonnen-Modellen DX800LC-7 und 50-Tonnen-Modellen DX490LC-7 – bestehenden Fuhrpark von Doosan-Maschinen, der bereits in einer KKT-Ölschiefermine im Norden von Kiviõli in Estland im Einsatz ist und in der auch eine Reihe von 80-Tonnen-Baggern anderer Marken betrieben werden. Die Kaufentscheidung zum Ersatz einer bestehenden 80-Tonnen-Maschine durch den neuen DX1000LC-7 basierte auf der Leistung des DX800LC-7, mit dem KKT den Kraftstoffverbrauch nach eigener Aussage im Vergleich zu Maschinen von Mitbewerbern bei gleichbleibender Leistung um 10 Liter pro Stunde reduzieren konnte.

Nach mehr als 4000 Betriebsstunden hat der DX800LC-7 umgerechnet 40.000 Liter Kraftstoff eingespart. Im Vergleich zu den anderen 80-Tonnen-Baggern verbraucht der DX800LC-7 1,50 Euro pro Liter weniger Kraftstoff – nach 4000 Stunden beträgt die Gesamteinsparung etwa 60.000 Euro. Nach 10.000 Stunden belaufen sich die Einsparungen auf 150.000 Euro teilt Doosan mit.

Noch größere Einsparungen

Der neue DX1000LC-7 verspreche aber noch größere Einsparungen. Der DX1000LC-7 wird vom leistungsstärksten Motor der 100-Tonnen-Klasse angetrieben und verfügt über die höchste Hydraulikleistung für diese Maschinenbaugröße. Er biete eine erstklassige Leistung bei höherer Produktivität, geringerem Kraftstoffverbrauch und leichtgängigeren Bedienelemente. Der mit einem 6,8-Kubikmeter fassenden Löffel ausgerüstete DX1000LC-7 biete eine noch höhere Produktivität.

Die Variante DX1000LC-7 wird von der neuen Stufe-V-konformen Ausführung des Perkins-Dieselmotors 2806J angetrieben und liefert eine Leistung von 469 Kilowatt (638 PS). Die hohe Motorausgangsleistung wird mit einem Virtual-Bleed-Off-Hydrauliksystem (VBO) vom Typ D-ECOPOWER+ kombiniert, das (3x523) – 1569 Liter pro Minute Hydraulikvolumenstrom und mit 360 bar einen hohen Systemdruck liefert.