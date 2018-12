Bernd Lichter tritt im Zuge des Generationswechsels in die Rhodius- Geschäftsführung ein. Das vierköpfige Team der Geschäftsleitung wird in Zukunft die Umsetzung der entwickelten Strategie zur Neuausrichtung vorantreiben.

Burgbroh (ABZ). – Es ist der nächste Schritt, um die erarbeitete Strategie zur Weiterentwicklung konsequent umzusetzen: Rhodius Schleifwerkzeuge begegnet der unternehmerischen Neuausrichtung mit personellen Umstrukturierungen innerhalb der Geschäftsleitung. Breit aufgestellt soll so die eigene Position auf den nationalen und internationalen Märkten weiter gestärkt werden.

Die Geschäftsleitung setzt sich zukünftig aus zwei Geschäftsführern und zwei Bereichsleitern zusammen. Bernd Lichter, der seit dem 1. Oktober 2018 den Bereich Vertrieb und Marketing verantwortet, tritt im Zuge des Generationswechsels in die Geschäftsführung des familiengeführten Unternehmens ein. Ihm wird in Kürze ein kaufmännischer Geschäftsführer zur Seite stehen. Die Bereichsleitung besetzen Ernst-Henning Sager als Gesamtvertriebsleiter sowie ab April 2019 Dr. Thomas Kamps als Bereichsleiter Technik und Produktion.

Die Umstrukturierung ruht auf einer mit den Mitarbeitern entwickelten und verabschiedeten Strategie. Mit ihr fokussiert der Burgbrohler Werkzeughersteller eine Neuausrichtung für mehr Durchsetzungskraft auf den Märkten. Diese umfasst zudem den in bestem gegenseitigem Einvernehmen beschlossenen Abschied des bisherigen Geschäftsführers für Technik und Produktion, Martin E. Davies, zum Ende des Jahres. „Herr Davies hat sich in den vergangenen zehn Jahren große Verdienste zum Wohle des Unternehmens erworben. Wir danken ihm für seinen langjährigen Einsatz und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute“, so Bernd Lichter.