Wertheim (ABZ). – Engcon, Hersteller von Tiltrotatoren, hat mit Engcon North America seine neue nordamerikanische Zentrale eröffnet, mit der die Vertriebsaktivitäten in den USA und in Kanada erweitert und koordiniert werden. Das schwedische Unternehmen mit Hauptsitz in Strömsund, das zuletzt einen Gesamtumsatz von umgerechnet rd. 90 Mio. US-Dollar erwirtschaftet hat, produziert und vertreibt seine Tiltrotatoren, Schnellwechsler, Steuersysteme und Werkzeuge für Bagger in Europa und Australien seit 26 Jahren und in Nordamerika seit zehn Jahren über Händler. Engcon North America wird sich vor allem darauf konzentrieren, in den USA und in Kanada jene Kunden zu identifizieren, die von der fortschrittlichen Technologie von Engcon profitieren können. Gleichzeitig wird Engcon North America das Netz an Händlern und Servicepartnern weiter ausbauen. Mit im Mittelpunkt steht dabei auch die Information darüber, wie Engcon-Tiltrotatoren die Produktivität bei Baggerarbeiten signifikant erhöhen können, welche Vorteile das vollhydraulische Schnellwechslersystem EC-Oil beim Wechsel von Anbaugeräten bietet und wie der Schnellwechsler Q-Safe dabei für ein Plus an Sicherheit sorgt.

Starten wird Engcon North America seine Aktivitäten zunächst in den nordöstlichen US-Bundesstaaten. Vertriebsleiterin der neuen nordamerikanischen Engcon-Zentrale mit am Anfang bis zu sechs Mitarbeitern ist Joanna Tomczyk. Sie koordinierte auch die Weiterleitung von Ersatzteilen an Händler und Servicepartner.

"Ein exzellenter Kundenservice ist einer der Schlüsselfaktoren, warum Engcon so erfolgreich ist", so Joanna Tomczyk. "Dementsprechend werden wir mit unseren Händlern und Partnern in den USA und Kanada eng zusammenarbeiten und sie mit unserer neuen Nordamerika-Zentrale noch besser unterstützen."