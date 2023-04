Hamm (ABZ). – Die Mitgliedsbetriebe des Verbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau haben sich kürzlich zu ihrer diesjährigen Versammlung im Maximilianpark in Hamm eingefunden. In seiner Begrüßung stellte Präsident Josef Mennigmann die aktuellen Themen des Verbandes in den Fokus, wie die Errichtung eines "Grünen Campus": "Mit einem zentralen Hochschulstandort, der für alle jungen Menschen in NRW gut erreichbar ist, können die Fach- und Führungskräfte ebenso wie das dringend benötigte Berufs- und Fachschullehrpersonal ausgebildet werden."

Gemeinsam mit dem Landesverband Gartenbau NRW sei der Verband auf einem guten Weg, das Thema in die Ministerien zu tragen. Auch das nachhaltige Wirtschaften bewege die Branche: Gemeinsam mit dem Bundesverband wurde hierzu kürzlich ein Leitfaden entwickelt, der Schritt-für-Schritt-Anleitungen für Betriebe enthält, um langfristig in verschiedenen Arbeitsbereichen nachhaltiger zu werden. Darüber hinaus gab Mennigmann einen Ausblick auf die kommende Landesgartenschau Höxter, die am 20. April ihre Tore öffnet und bei der engagierte Mitgliedsbetriebe in sechs Galeriegärten die Handwerkskunst der Branche präsentieren.

Die Versammlung bot den Mitgliedern des VGL NRW laut Veranstalter die Möglichkeit, sich über die neuesten Entwicklungen in ihrem Berufsfeld auszutauschen, das Netzwerk des Verbandes zu stärken sowie mit ihrer Stimme aktiv am Verbandsleben mitzuwirken. So wurden Hans-Christian Eckhardt und Markus Theß als Mitglieder des Präsidiums wiedergewählt sowie Dirk Kolacek als Ersatzrechnungsprüfer bestimmt. Benjamin Küsters, Geschäftsführer der Gartenhof Küsters GmbH Garten- und Landschaftsbau in Neuss, wurde zum Vizepräsidenten des Verbandes gewählt. Mennigmann würdigte die insgesamt zehnjährige Tätigkeit Küsters' im Präsidium und hob sein Engagement in seinen Arbeitsgebieten hervor.

Thomas Borgmeier, seit 2015 Präsidiumsmitglied im VGL NRW, wurde im Rahmen der Veranstaltung offiziell aus dem Präsidium verabschiedet. Mit seinem tatkräftigen Einsatz habe er in seiner Zeit einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung des Verbandes geleistet, wofür man ihm sehr zu Dank verpflichtet sei, so Mennigmann.

In einer interaktiven Talkrunde mit Nadja Kreuz, Vorsitzende des Öffentlichkeitsausschusses und Frank Linneweber, Vorsitzender des Bildungsausschusses, wurden verschiedene Fragen diskutiert, um einen Einblick in die ehrenamtliche Arbeit zu geben. Beide Ausschüsse besitzen thematische Schnittstellen, aus denen erfolgreiche Synergien hervorgehen können. Aus diesem Grund fand im März eine gemeinsame Klausurtagung statt, die die Zusammenarbeit gestärkt und übereinstimmende Ziele hervorgebracht hat. Beide Vorsitzende waren sich einig, dass eine starke interne Kommunikation, politische Vernetzung sowie die Fach- und Lehrkräftesicherung für die Branche die Voraussetzungen dafür schaffen, die übergeordneten Ziele des Verbandes langfristig erreichen zu können.

Als Gäste waren Marc Herter, Oberbürgermeister der Stadt Hamm, Jörg Rogalla, Geschäftsführer des Maximilianparks und Dr. Martin Berges, Staatssekretär im Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen, vertreten. Auch die Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen, Ina Scharrenbach, richtete in einer Videobotschaft ihre Worte an die Mitglieder und bedankte sich für die erfolgreiche Zusammenarbeit. Traditionell gab es auf der Mitgliederversammlung auch den "Bericht aus Bad Honnef": Lutze von Wurmb, Präsident des dort ansässigen Bundesverbandes (BGL), brachte den Mitgliedern in seinem Vortrag die aktuellen Tätigkeitsschwerpunkte des BGL mit und informierte über kommende Aktionen und Veranstaltungen.

Außerdem wurden Mitglieder für ihre 25- und 50-jährige Verbandstreue geehrt, die den Gästen zuvor in einem Videobeitrag vorgestellt wurden. Als Rahmenprogramm zur Veranstaltung boten die Ausstellungsbeiträge der Fördermitglieder viel Raum für den Austausch und Informationsfläche für neueste Produkte und Dienstleistungen für den Garten- und Landschaftsbau. Abgerundet wurde die Veranstaltung durch eine Führung durch den Maximilianpark.