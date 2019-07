Viele Betriebe noch auf Azubi-Suche

Frankfurt/Main (dpa) - Kurz vor dem Start in das neue Ausbildungsjahr sind viele hessische Betriebe noch auf der Suche nach Azubis. „In Frankfurt sieht die Ausbildungssitutation für Bewerber derzeit sehr rosig aus“, sagte der Ausbildungsexperte der Industrie- und Handelskammer (IHK) Frankfurt, Frank Ziemer. In der Lehrstellen-Börse der IHK waren in Frankfurt zuletzt noch 680 Stellen unbesetzt. Die hessischen Handwerkskammern (HWK) meldeten, dass bis Ende Juni 4998 neu Lehrverträge abgeschlossen wurden. Das entspricht einem Plus von 1,7 % im Vergleich zum Vorjahresmonat. Damit bewege sich die Zahl auf einem „hohen Niveau“, sagte Sprecher Dirk Kornau. Bis September sollen die Zahl der Ausbildungs-Verträge noch verdoppelt werden. Vor allem im Baugewerbe gebe es offene Stellen.