Kompakt-Radlader mit Kabine erhältlich

Erwitte (ABZ). – Der Laderspezialist Schäffer aus dem westfälischen Erwitte ist dem vielfachen Kundenwunsch nachgekommen und bietet den erfolgreichen Kompakt-Radlader 2445 SLT jetzt auch mit Kabine an. Damit ist die leistungsstarke Maschine, in extra niedriger Ausführung, für den Ganzjahreseinsatz bestens gerüstet. Die Schäffer Radlader der 24er-Serie bieten ideale Voraussetzungen für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau, in der Bauwirtschaft und im Kommunalbereich. "SLT" bedeutet "Schäffer Lader Tief" und steht für eine besonders niedrige Ausführung der Maschinen. So ist der 33 kW/45 PS starke 2445 SLT mit einer Gesamthöhe ab 1,95 m erhältlich. Hierdurch können mit dem Lader auch sehr niedrige Tür- und Tordurchfahrten passiert werden. Ebenso ist ein Einsatz in Tiefgaragen problemlos möglich.

Trotz des sehr geringen Einsatzgewichts von nur 2480 kg ist der 2445 SLT in der Lage, komplette Pflastersteinpaletten mit einem Gewicht von 1700 kg sicher zu verfahren. Weiterer-Vorteil: Der Lader kann problemlos auf einem 3,5-t-Pkw-Anhänger von einer Baustelle zur nächsten transportiert werden. Auch beim Beladen von Lkw macht die Maschine dank einer Hubhöhe von 2,5 m eine gute Figur. Hinzu kommt jetzt die Option den 2445 SLT mit einer Kabine auszustatten, was das Einsatzspektrum der Maschinen noch einmal deutlich erweitert.

Ausgerüstet ist der Lader mit einem verbrauchs- und emissionsgünstigen Kubota-Turbodiesel-Motor, der für enorme Leistung und Langlebigkeit steht. Die Original Schäffer-Radladerachsen setzen die Motorleistung effektiv in eine hohe Schubkraft um und garantieren eine lange Haltbarkeit. Gebremst wird mit einer wartungs- und verschleißarmen Lamellenbremse. Serienmäßig ist auch das wartungsfreie Knick-/Pendelgelenk, das über eine erweiterte Werksgarantie von 3000 Std. oder drei Jahren verfügt. Die Fahrgeschwindigkeit beträgt 20 km/h. Die Arbeitshydraulik kann durch eine Tandempumpe weiter ausgebaut werden. So sind auch hydraulisch angetriebene Anbaugeräte wie Mähwerke oder Schneefräsen problemlos einsetzbar. In Kombination mit der Kabine, die serienmäßig mit einer Heizung ausgestattet ist, garantiert diese Flexibilität eine ganzjährig hohe Auslastung der Maschine. So sorgt die beheizte Kabine, z. B. beim Schneeräumdienst im Winter, für entsprechenden Komfort während der Arbeit.