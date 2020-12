Auch das Bewässern von Ein- und Ausfahrten auf Baustellen zur Staubreduktion wird damit durchgeführt. Mit der Hochdruckpumpe entsteht ein Druck bis 200 bar und mehr. Diese Pumpenart eignet sich für alle Anwendungen, bei denen hartnäckiger Schmutz beseitigt werden muss. So zum Beispiel auf Baustellen, Straßen, in Tiefgaragen, Kanalschächten usw. Zum Beseitigen des Schmutzes stehen bei Eco Technologies drei verschiedene Frontwaschbalken, Seitenwaschdüsen und eine Handlanze zur Verfügung. Das Gießen von Blumen, Büschen und Sträuchern erfolgt mit dem Gießarm, der mit seinem großen Brausekopf besonders pflanzenschonendes Arbeiten ermöglicht. Der Gießarm hat je nach Modell eine Reichweite von bis zu 8,5 m und lässt sich bequem und einfach von der Fahrerkabine aus steuern.

Die Standard-Behälter sind mit Fassungsvermögen von 300 bis 3000 l verfügbar. Maßgeschneiderte Behältergrößen werden ebenfalls angeboten. Ihre individuellen Fassungsvermögen werden auf die höchstzulässige Achslast des Trägerfahrzeuges abgestimmt. Die Pumpe des mobilen Wassertanks wird hydraulisch angetrieben und ist in drei verschiedenen Varianten ausgeführt. Die Niederdruckpumpe wird für Arbeiten im Druckbereich von 0 bis 20 bar eingesetzt. Das ist Ecotech zufolge der ideale Druck zum Gießen und Waschen. Die Mitteldruckpumpe baut einen Druck bis 50 bar auf und wird für Wasch- und Schwemmarbeiten verwendet.

Die Wildkrautbürste stellt eine wirtschaftliche Alternative zu Herbiziden dar Gärtner, Landschaftspfleger und Bauhofmitarbeiter kennen das Problem von sprießenden Unkräutern zwischen Fugen und Ritzen bei Pflastersteinen, Straßenrändern oder Gehsteigkanten. Entweder wird das unerwünschte Grün mühevoll per Hand entfernt oder giftige Herbizide, die die Umwelt nachhaltig belasten, kommen zum Einsatz. Eine praktische und umweltfreundliche Alternative bietet nach Ansicht des Herstellers die Wildkrautbürste WKT von Eco Technologies.



Die Wildkrautbürste beseitigt schnell und wirtschaftlich Gräser, Unkräuter und groben Schmutz. Die Wildkrautbürste ist in zwei verschiedenen Modellen erhältlich und wird an Trägerfahrzeuge wie Kompakttraktoren, Ladern, Geräteträgern, große Traktoren oder den Unimog angebaut. Der Antrieb erfolgt über einen leistungsstarken Hydraulikmotor. Für die optimale Anpassung an den Untergrund wird der Bürstenkopf manuell oder über Hydraulikzylinder auf zwei Ebenen eingestellt. Die einzeln austauschbaren Drahtbüschel sorgen für ein außergewöhnliches Ergebnis.

Dabei kann je nach Einsatzgebiet zwischen Bürstenbesätzen aus Stahlseil oder Flachdraht gewählt werden. Der Bürstendurchmesser beträgt 70 cm.

Je nach Modell liegt der Arbeitsbereich zwischen 1,2 und 2,3 m von der Fahrzeugmitte aus. Damit das Wegschleudern von Schmutz und Steinen verhindert wird, ist ein höhenverstellbarer Schmutzvorhang serienmäßig im Lieferumfang enthalten.

Werden trockene Flächen bearbeitet, kann es zu Staubentwicklungen kommen. Abhilfe schafft die optionale Sprüheinrichtung mit einem 200 l Wassertank. Damit wird die zu bearbeitende Oberfläche mit Wasser benetzt und die Staubentwicklung stark verringert.

Die Wildkrautbürste ist ein praktisches, modernes Gerät, für alle, die ihre Arbeitszeit reduzieren möchten und gleichzeitig für eine lebenswerte Umwelt Sorge tragen.