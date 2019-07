Colmar/Frankreich (ABZ). – 2017 hat das Unternehmen Montagnier TP seinen Maschinenpark um zwei neue kompakte Liebherr-Maschinen erweitert: Den Mobilbagger A 914 Compact und den Raupenbagger R 914 Compact. Nach zweijährigem Einsatz seien diese Bagger noch immer besonders wirkungsvoll und leistungsstark und zeichneten sich durch optimale Nutzung des Likufix-Systems und des Tiltrotators aus dem Hause Liebherr aus, so der Besitzer. Diese Lösungen, die vollständig vom Hersteller stammen ermöglichten eine noch bessere Vielseitigkeit der Maschinen und ein besonders kompaktes Design. Aufgrund beengter werdender Verhältnisse auf Baustellen hat Montagnier TP im Jahr 2017 zwei kompakte Liebherr-Maschinen erworben.

Der Mobilbagger A 914 Compact sowie der Raupenbagger R 914 Compact kommen bei Montagnier TP nach wie vor erfolgreich zum Einsatz, bspw. bei Kanalarbeiten oder kleineren Erdbewegungsarbeiten. Durch das kompakte Design benötigen diese Maschinen auf den Verkehrswegen der Baustellen nur eine Spur.

Bei 1300 Bh jeder Maschine pro Jahr sorgt der geringe Verbrauch dieser Bagger bei dem Familienunternehmen für große Zufriedenheit: 6,7 l/h beim R 914 Compact und 6,2 l/h beim A 914 Compact.

Die Maschinen A 914 Compact und R 914 Compact verfügen über das Likufix-System und den Tiltrotator von Liebherr. Neben dem kompakten Design und der großen Leistungsfähigkeit dieser Maschinen hat das Unternehmen Montagnier TP die Gesamtlösung aus einer Hand überzeugt, einschließlich Wechselvorrichtungen und Werkzeugen. Die Tiltrotatoren ermöglichten einen noch vielseitigeren und flexibleren Einsatz von Tieflöffeln, wodurch sich eine unnötige und zeitintensive Umpositionierung der Maschinen bei den Arbeiten erübrige, so das Unternehmen. Die Tiltrotatoren von Liebherr weisen einen Schwenkwinkel von 2 x 50° auf und können sich endlos um 360° drehen. Auch bei max. Schwenkung verfügt der waagrechte Tiltzylinder über keine hervorstehenden Teile, ideal also für Abstützarbeiten oder Einsätze nah an Gebäuden.

Das Likufix-System ist ein hydraulischer Schnellwechsler kombiniert mit einem automatischen hydraulischen Kupplungssystem, entwickelt von Liebherr. Es ermöglicht den schnellen und besonders sicheren Wechsel zwischen mechanischen und hydraulischen Werkzeugen von der Fahrerkabine aus. Diese Kombination ist optimal für das Unternehmen Montagnier TP, das auf bestimmten Baustellen pro Maschine bis zu 25 Mal am Tag die Werkzeuge wechseln muss.