Vincent Romanet ist neuer Geschäftsführer der Saint-Gobain Hes GmbH. Ab sofort übernimmt er die Geschäftsführung der Saint-Gobain Hes. Er löst damit Danijel Lucic als Geschäftsführer beim Spezialisten für die Haus- und Grundstücksentwässerung in Köln ab. Vincent Romanet verfügt über viele Jahre beruflicher Erfahrung in der Saint-Gobain Gruppe insbesondere als Vertriebs- und Marketingleiter der PAM Building Frankreich. Danijel Lucic führt seine Karriere in der Saint-Gobain Gruppe als Vorstand Vertrieb bei Saint-Gobain Isover G+H und Geschäftsführer Vertrieb der Saint-Gobain Rigips Deutschland weiter.

