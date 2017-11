Vinci verleiht Innovationspreis 2017 Region Europa

Frankfurt am Main (ABZ). - Ausgezeichnete Technologie-Visionen: Zum neunten Mal vergab VINCI den konzerninternen Vinci Innovationspreis, um herausragende Projekte in den Bereichen Bau/Energie/Infrastruktur sowie Informationstechnologien zu würdigen. Mit dem Preis zeichnet der Konzern in insgesamt zwölf Kategorien besonders fortschrittliche Techniken, Dienstleistungen und sowohl analoge als auch digitale Tools aus. So wurde dieses Jahr erstmals auch ein Preis zum Thema digitale Transformation verliehen. Die Preisverleihung fand mit rund 140 Gästen in festlichem Rahmen in Frankfurt am Main statt.



Am diesjährigen Wettbewerb beteiligten sich in der Region Europa mehr als 600 Mitarbeiter aus den Beneluxstaaten, Bulgarien, Deutschland, Italien, Kroatien, Litauen, Mazedonien, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, der Schweiz, Serbien, Skandinavien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Türkei und Ungarn. Von den insgesamt 192 eingereichten Vorschlägen, erhielten 41 Innovationen eine Nominierung, aus denen schließlich die international besetzte Jury zwölf Gewinner ermittelte. Unter den Siegern wurden Preisgelder in Höhe von insgesamt 23.800 Euro ausgeschüttet. Die hochkarätige fünfzehnköpfige Jury bestand aus internen und externen Unternehmensvertretern sowie Institutionen wie dem Lehrstuhl für Verkehrswegebau an der Ruhr-Universität Bochum.

Passend zum Anlass fand die Preisverleihung im Hotel Hilton Airport Frankfurt statt, das im futuristisch anmutenden The Squaire untergebracht ist. Neben zahlreichen Mitarbeitern ließen auch die Vinci Konzernführung, darunter Xavier Huillard, Vorstandsvorsitzender von Vinci, sowie Geschäftsführer der Gesellschaften es sich nicht nehmen, der Siegerehrung persönlich beizuwohnen. Kurzfilme zu den Projekten boten dem Publikum interessante und gleichsamunterhaltsame Einblicke in die Ideen und Ausführungen der preisgekrönten Innovationen. „Der Ideenreichtum und das große Engagement unserer Mitarbeiter stellen zusammen diewichtigste Triebfeder der Innovationskraft unseres Konzerns dar. Konstruktiv unbekannte Wege einzuschlagen und an neuen Technologien zu feilen – auch und gerade im Bereich digitale Transformation – schaffen stets die Grundlage, um Erfolgsprojekte zu realisieren. Deshalb honorieren wir mit der Verleihung des Vinci Innovationspreises den Erfinderreichtum unserer Mitarbeiter. Deren Leistungsstärke kommt vor allem unseren Kunden zugute“, so Bernard Latour, Geschäftsführer Vinci Energies Europa und Koordinator Region Europa. Die herausragendsten Projekte aus den zwölf Regionen, in denen der Vinci Konzern aktiv ist, werden Ende des Jahres auf internationaler Ebene beim großen Finale in Paris prämiert.