11.09.2017 - 17:41 "Visionär, Ideengeber und Persönlichkeit" Knauf trauert um Prof. Dr. Hans-Ulrich Hummel

Iphofen (ABZ). – Am 18. August 2017 verstarb Prof. Dr. Hans-Ulrich Hummel, Mitglied der Knauf Geschäftsleitung, im Alter von 63 Jahren. Seit 1992 war er bei Knauf in Iphofen in verantwortungsvollen Positionen tätig. Über 20 Jahre lang leitete er die Abteilung Forschung und Entwicklung. Zuletzt war er als Leiter der Abteilungen Produktmanagement, Patentmanagement und...