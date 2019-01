Essen (ABZ). – VM Building Solutions präsentiert auf der Bau 2019 in München Lösungen für den Dach- und Fassadenbereich. Der 108 m² große Messestand hebt den umfassenden Service hervor, den das Unternehmen für Architekten und Handwerker anbietet. VM Building Solutions begleitet die Kunden von der Planung bis zur Ausführung. In Deutschland steht dabei die Marke VMZINC im Fokus. VMZINC steht für Produkte aus walzblankem sowie vorbewittertem und graviertem Titanzink, welches für Bedachung, Fassadenbekleidung und Dachentwässerung eingesetzt wird. Der Messestand zeigt viele Anwendungsfälle und er macht deutlich: VMZINC kann in hohem Maße an Kundenwünsche angepasst werden, mit vielfältigen Sonderlösungen für Dach und Fassade. In den Messeauftritt sind auch EPDM-Produkte eingebunden, mit diesen ist VM Building Solutions schon auf dem internationalen Markt tätig. EPDM ist ein hochwertiger synthetischer Kautschuk für Dachabdichtungen mit hervorragender Beständigkeit und langer Haltbarkeit. VM Building Solutions ist mit der Marke VMZINC und den EPDM-Lösungen auf der Bau 2019 in Halle B2 an Stand 319 zu finden.