Volle Auftragsbücher im Baugewerbe

Dresden (dpa). - Das Bauhauptgewerbe in Sachsen hat ordentlich zu tun. Zum Ende des zweiten Quartals meldeten die Betriebe aus Hoch- und Tiefbau sowie der vorbereitenden Baustellenarbeiten Auftragsbestände im Umfang von 2,6 Mrd. Euro. Das waren 17,7 % mehr als im Vorjahreszeitraum und so viel wie seit Jahren nicht mehr, wie das Statistische Landesamt in Kamenz mitteilte. Besonders volle Auftragsbücher gibt es demnach im Tiefbau, wo der Bestand mit rund 1,6 Mrd. Euro nominell 19,1 % über dem Vorjahreswert lag. Der Hochbau kommt mit einem Auftragsbestand von 991,5 Mio. Euro auf ein Plus von 15,5 %.