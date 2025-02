Der Einsatz des BIO-Liners steht laut Unternehmen im Einklang mit den aktuellen legislativen Initiativen zur Klimaneutralität und den Anforderungen der EU-Richtlinie 2022/2464 (CSRD). Foto: Swietelsky-Faber

Der BIO-Liner repräsentiere eine neue Verfahrenstechnik, die vollständig auf fossile Rohstoffe verzichte und somit einen wichtigen Meilenstein in der nachhaltigen Produktselektion von Swietelsky-Faber ist. Hergestellt aus einem Material, das bis zu achtmal recycelt werden kann, und unter Verwendung von zu 100 % aus Holzabfällen gewonnenem Ethanol, verzichtet der BIO-Liner vollständig auf fossile Rohstoffe, berichtet das Unternehmen.

Diese umweltfreundliche Lösung, die bereits in Skandinavien erfolgreich eingesetzt wird, ist nun auch in Deutschland und Österreich verfügbar und wurde mit dem "Proof of Sustainability"- Zertifikat der RSB Roundtable on Sustainable Biomaterials Association ausgezeichnet. Der erste BIO-Liner DN 300 ist in Österreich eingetroffen und wird demnächst installiert.

"Wir sind begeistert, die erste Trommel des BIO-Liners in den Händen zu halten und freuen uns auf die bevorstehende Installation", so Jörg Brunecker, Geschäftsleitung der Swietelsky-Faber GmbH. Swietelsky-Faber, das ausführende Bauunternehmen, arbeitet eigenen Angaben zufolge eng mit A-Plast, dem Hersteller des BIO-Liners, zusammen. Die Anwendung dieser Technologie markiere einen bedeutenden Schritt in Richtung nachhaltiger Infrastruktur und Ressourcenschonung.

Der Einsatz des BIO-Liners steht im Einklang mit den aktuellen legislativen Initiativen zur Klimaneutralität und den Anforderungen der EU-Richtlinie 2022/2464 (CSRD). Swietelsky-Faber hat sich dem eigenen Bekunden entsprechend frühzeitig auf die Herausforderungen der Nachhaltigkeitsberichterstattung und des Lieferkettengesetzes eingestellt und integriert diese Kriterien konsequent in ihre Geschäftsprozesse. Dies soll nicht nur zur Erreichung der Klimaziele beitragen, sondern auch Wettbewerbsvorteile bei der Akquisition von Aufträgen und Mitarbeitenden schaffen.

Mit der Einführung des BIO-Liners und anderen innovativen Technologien zur grabenlosen Sanierung von Abwasserkanälen, die ohne fossile Rohstoffe auskommen und den CO2-Fußabdruck erheblich reduzieren, setzt Swietelsky-Faber eigener Ausführung nach einen wichtigen Impuls für die Branche. Trotz der anfänglich höheren Kosten sehe das Unternehmen in der verstärkten Nachhaltigkeitsfokussierung eine Chance, die Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern und auszubauen.

Swietelsky-Faber bleibt dem Engagement für Umweltschutz und Nachhaltigkeit treu und wird weiterhin intensiv daran arbeiten, die Sensibilisierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu fördern und umweltfreundliche Praktiken zu etablieren, heißt es seitens des Unternehmens.