Volvo CE auf der bauma 2025: Die erste emissionsfreie Produktpalette von Volvo Construction Equipment schreibt laut Hersteller auf der Messe in München (7. bis 13. April) Geschichte. Die Präsentation umfasst eine exklusive, vollelektrische Produktreihe und markiert einen bedeutenden Meilenstein im Engagement von Volvo CE für nachhaltige Innovationen, verrät der Hersteller im Vorfeld. Über ein neues Bagger-Modell des Anbieters können Sie im Bericht "EC230 Electric bietet . . ." auf Seite 42 mehr erfahren. Foto: Volvo CE

Der aufgerüstete EC230 Electric soll jetzt in der Lage sein, einen ganzen Tag lang in einem mittelschweren bis schweren Einsatz mit einer einzigen Akkuladung zu arbeiten. Er signalisiert damit laut Hersteller eine bahnbrechende und nachhaltige Entwicklung im schweren Baugewerbe.

Darüber hinaus kombiniere der batterieelektrische Bagger modernste Funktionen und ein aktualisiertes Design mit verbesserter Effizienz, höherer Sicherheit und überragender Bedienerfreundlichkeit. Die emissionsfreie Lösung für mittelschwere Baumaschinen, die auf der bauma 2025 zu sehen ist, wird ab dem ersten Quartal 2025 für Kunden in Europa und Nordamerika eingeführt, verrät der Hersteller.

Die Markteinführung des aktualisierten EC230 Electric ist laut Volvo CE ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu nachhaltigen Baulösungen. Er biete die gleiche robuste Leistung wie sein Diesel-Pendant, jedoch mit den zusätzlichen Vorteilen: keine Abgasemissionen, nahezu geräuschloser Betrieb, weniger Vibrationen und sofortiges Drehmoment.

Die mittelgroße Maschine, die sich bereits auf Baustellen in der ganzen Welt bewährt hat, kommt als idealer Partner für mittlere bis schwere Anwendungen auf den Markt, beziehungsweise im Baugewerbe, bei Abbrucharbeiten und im industriellen Materialumschlag.

Kurt Deleu, Head of Product Management Excavators, erklärt: "Unser EC230 Electric der ersten Generation lieferte wertvolle Kundeneinblicke und Marktrückmeldungen, die bei der Entwicklung dieses Modells der neuen Generation eine entscheidende Rolle gespielt haben. Mit einer verbesserten Laufzeit, fortschrittlichen Technologien und erweiterten Fähigkeiten baut der neue und verbesserte EC230 Electric auf seinem starken Erbe auf, um Kunden und Fahrern gleichermaßen noch mehr Vorteile zu bieten."





Die Technologie, die hinter der neuen Generation des 23-Tonnen-Elektrobaggers EC230 von Volvo Construction Equipment (Volvo CE) steht, soll den Kunden die doppelte Batterie-Laufzeit im Vergleich zu seinem Vorgänger bieten. Foto: Volvo CE

Mit einer verlängerten Laufzeit von 7 bis 8 Stunden pro Aufladung – angetrieben durch die 600-Volt-Lithium-Ionen-Batterie mit einer Kapazität von 450 kWh – können die Fahrer jetzt einen ganzen Tag lang ohne Unterbrechung arbeiten, was das Fahrzeug ideal für lärmempfindliche und umweltbelastete Einsätze macht. Darüber hinaus sorgt eine Motorspitzenleistung von 160 kW für eine Leistung, die mit der von Dieselbaggern vergleichbar ist, während die Batterie mit einem 250-kW-Ladegerät in nur einer Stunde zu 80 % aufgeladen werden kann.

Der hydraulische Wirkungsgrad wurde ebenfalls um 10 % verbessert, und in Verbindung mit zusätzlichen Funktionen wie Volvo Active Control, On-Board-Weighing und Dig Assist 2D und 3D bietet der Elektrobagger eine unvergleichliche Maschinenführung und -steuerung, erklärt der Hersteller.

Dies sorge nicht nur für präziseres Graben, kürzere Zykluszeiten und geringere Ermüdung des Fahrers, sondern setzt auch einen neuen Standard für elektrische Leistung, indem die Produktivität maximiert und gleichzeitig die Umweltbelastung minimiert wird.

Aufbauend auf dem Erfolg seines Vorgängers übernimmt der verbesserte EC230 Electric eine Reihe von Optimierungen, die in der neuen Baggergeneration von Volvo zu finden sind.

Die Markteinführung des aktualisierten EC230 Electric ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu nachhaltigen Baulösungen, sagt Volvo CE. Foto: Volvo CE

Dazu gehören laut Volvo CE: Ein ultimatives Fahrerlebnis dank einer neu gestalteten Kabine mit mehr Platz, Komfort und Funktionalität, ein intelligentes elektrohydraulisches System, das sanftere, präzisere Bewegungen des Auslegers, des Löffels und anderer Anbaugeräte ermöglicht, und innovative Sicherheitsfunktionen wie HD Volvo Smart View mit Personen- und Hindernisklassifizierung. Letztere bieten dem Fahrer eine 360°-Sicht und Deep-Learning-Technologie zur Erkennung potenzieller Gefahren.

Der neue und verbesserte EC230 Electric wird auf der bauma in München erstmals am Stand von Volvo CE präsentiert. Besucher können erleben, wie sein modernes Design und seine innovativen Funktionen die Branche durch mehr Sicherheit, Nachhaltigkeit und Produktivität verändern, stellt der Hersteller in Aussicht.

Die neue elektrische Maschine wird ab dem ersten Quartal 2025 in Nordamerika und ausgewählten europäischen Märkten erhältlich sein. Die erste Generation des EC230 Electric wird noch einige Zeit neben dem aktualisierten Modell erhältlich sein. Die aktuelle Version eignet sich für leichte bis mittelschwere Einsätze, wie beispielsweise in der Industrie, Abfall- und Recyclingbranche und im allgemeinen Baugewerbe.

Volvo CE ist auf der bauma 2025 unter anderem am Stand FM.HOF 60C.2 vertreten.