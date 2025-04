Ein Beispiel für ein BESS-Genset-Hybrid, das vom Volvo-Penta-BESS-Subsystem und einem Wasserstoff-Dual-Fuel-Genset-Motor angetrieben wird. Abb.: Volvo Penta

Besucher am Messestand dürfen sich in jedem Fall darauf freuen. Das System gehört zweifelsfrei zu den Highlights am Messestand des Herstellers von Motoren und Antriebssystemen. Unterstützt durch Konnektivitätslösungen und ein starkes Service-Netzwerk hilft nämlich Volvo Penta seinen Kunden über dieses System laut eigener Aussage, die richtigen Entscheidungen bezüglich der eigenen Energiewende zu treffen.



Motto "Made to Move You"

Unter dem Motto "Made to Move You" zeigt Volvo Penta auf der Messe in München, wie Kundinnen und Kunden auf dem Bau und im Bergbau die Arbeiten am Laufen halten und dabei produktiv und wettbewerbsfähig bleiben, auch wenn ein Wechsel auf neue Technologien passieren soll. Hier ansetzend stellt Volvo Penta zur Unterstützung der Elektrifizierung das skalierbare, modulare BESS vor. Es sichert die Energiebereitstellung und trägt dazu bei, den ständig steigenden Strombedarf im Bau- und Bergbaubereich zu decken, erklärt der Hersteller.

Mit BESS wird die gleiche Hochleistungs-Batterietechnologie mit hoher Energiedichte verbaut, welche auch in den elektrischen Antriebssträngen von Volvo Penta zum Einsatz kommt. Die Technologie ist für äußerst zuverlässige Leistung, Robustheit und vor allem Widerstandsfähigkeit gegenüber Staub und Korrosion im harten, täglichen Arbeitseinsatz ausgelegt, so der Anbieter.

Mit dem System können Systemintegratoren und BESS-Hersteller maßgeschneiderte Lösungen entwickeln. Die reicht von der mobilen, provisorischen Stromversorgung bis hin zur dauerhaften elektrischen Infrastrukturanwendung. Dies schaffe, so das Unternehmen, eine flexible, robuste und stabile Grundlage, die nahtlos an betriebliche Anforderungen angepasst werden könne und bei gleichbleibend hoher Produktivität und Verfügbarkeit den wachsenden Energiebedarf decke.

WertschöpfendeIndividualisierung

"Unsere modulare und skalierbare batterie-elektrische Plattform ist für die Unterstützung bei der Stromerzeugung ausgelegt", erklärt Hannes Norrgren, Präsident von Volvo Penta Industrie, und fährt fort: "Sie kombiniert hochleistungsfähige Antriebsstränge mit den für effizientes Laden und Arbeiten im Hoch- und Tiefbau und im Bergbau entscheidenden Energiespeicher-Subsystemen." Laut Norrgren will das Unternehmen gemeinsam mit seinen Kunden an einer wertschöpfenden Individualisierung arbeiten, mit der diese produktiv, effizient und zukunftsfähig bleiben.

Trotz Fortschritten bei der Energiewende sind hocheffiziente Verbrennungsmotoren weiterhin der entscheidende Baustein für Off-Highway- und Stromerzeugungsanwendungen. Volvo Penta hat sich dem Ziel der Klimaneutralität der Branche verschrieben und sich hier auch verpflichtet.

Gleichzeitig unterstützt Volvo Penta die Nutzung von erneuerbaren Kraftstoffen wie hydriertem Pflanzenöl (HVO – Hydrotreated Vegetable Oil) sowie die Weiterentwicklung der neuen Dual-Fuel-Technologie mit Wasserstoff (so wie in seiner D8-Plattform gemäß der Stufe V). Diese starken und außergewöhnlichen Innovationen erfüllen die strengen Emissionsauflagen und sorgen jederzeit für zuverlässig hohe Leistung, informiert der Hersteller.

Für smarte und vernetzte Lösungen

Auf der bauma 2025 in München wird Volvo Penta in jedem Fall Anwendungen für smartere, vernetzte und auf hohe Produktivität ausgerichtete Lösungen vorstellen. Außerdem können jederzeit integrierte Dienstleistungsangebote und stark vernetzte Motortechnologie einen messbaren Mehrwert schaffen, indem sie für OEM-Hersteller (Original Equipment Manufacturer), Flottenbetreiber und Fahrer vollumfängliche und nahtlose Unterstützung leisten.

Interessierte Besucher und Besucherinnen finden die Firma Volvo Penta auf der bauma in München am Messestand A4.412.