Ismaning (ABZ). – Zum fünften Mal in Folge ist Volvo Trucks nach eigener Aussage Marktführer im Segment der schweren Elektro-Lkw (ab 16 Tonnen) in Europa. Das Unternehmen hält in Europa einen Marktanteil von 47 Prozent. Auch in Nordamerika (USA und Kanada) hat Volvo eine führende Position im Segment der schweren Elektro-Lkw inne.