Übergabe des Volvo FMX Electric mit Fahrmischer an Cemex (v. l.): Peter Ström (Geschäftsführer Volvo Group Trucks Central Europe GmbH), Alexandra Decker (Vorstand Cemex Deutschland AG) und Musli Beqiri (Fahrer Cemex Deutschland AG). Foto: Christian Münter

Das elektrische Fahrzeug ist die jüngste Entwicklung einer Vereinbarung, die Volvo und Cemex im Jahr 2021 unterschrieben haben, teilte das Unternehmen mit. Es gehe um die globale Zusammenarbeit bei Elektromobilitätslösungen und um die Reduktion der CO2-Emissionen.

Dieser Volvo FMX Electric ist laut Hersteller der weltweit erste seiner Art und wurde jüngst bei einer Veranstaltung in Berlin übergeben. Er kann einen ganzen Arbeitstag bewältigen, gegebenenfalls mit einer Aufladung während der regulären Pausen. Das Fahrzeug soll ab Februar 2023 in einem Transportbetonwerk in Berlin-Spandau eingesetzt werden.

Die Elektrifizierung von solchen Betonmischern sei aufgrund der schweren Lasten und der kontinuierlichen Mischvorgänge eine Herausforderung. Da der Transport mit elektrischen Nutzfahrzeugen allmählich zunimmt, arbeiten Volvo Trucks und Cemex an der Entwicklung und Skalierung der Technologien, die erforderlich sind, um den emissionsfreien Transport auch in der anspruchsvollen Bauindustrie Wirklichkeit werden zu lassen.

"Wir freuen uns sehr, diesen wichtigen Schritt gemeinsam mit Cemex zu gehen. Unsere beiden Unternehmen haben sich zu ehrgeizigen Nachhaltigkeitszielen verpflichtet und die Zusammenarbeit ist der Weg dorthin. Gemeinsam werden wir daran arbeiten, emissionsfreie Transporte in der Bauindustrie einzuführen. Unsere Elektro-Lkw sind im Betrieb emissionsfrei und ihr geräuscharmer Antrieb sorgt für eine bessere Umwelt sowohl für die Menschen, die auf den Baustellen arbeiten, als auch für die städtischen Anwohner", sagt Roger Alm, Präsident von Volvo Trucks.

"Cemex hat zum Ziel, ein Unternehmen mit Netto-Null CO2-Emissionen zu werden. Innovation und Zusammenarbeit sind das Herzstück dieser Verpflichtung", sagte Fernando A. González, CEO von Cemex und führte aus: "Unsere Partnerschaft mit Volvo hat ein immenses Potenzial zur Dekarbonisierung unserer Unternehmenstätigkeit beizutragen. Die Einführung unseres ersten vollelektrischen Transportbetonmischers ist ein bedeutender Schritt in diese Richtung."

"Der Bausektor ist einer der Bereiche, in dem wir mit unseren elektrischen Lkw die Emissionen und den Geräuschpegel drastisch senken können. Wir sind froh und stolz, dass der erste Volvo FMX Electric seiner Art hier in Deutschland seine Weltpremiere feiert und eingesetzt wird", so Peter Ström, Geschäftsführer von Volvo Trucks in Deutschland.

Volvo Trucks verfügt nach eigenen Angaben bei elektrisch betriebenen Fahrzeugen über das weltweit umfangreichste Produktangebot aller Lkw-Hersteller im Bereich von 16 bis 44 Tonnen, vom städtischen Verteilerverkehr über die Abfallentsorgung und den städtischen Bauverkehr bis zum regionalen Gütertransport. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, dass bis 2030 die Hälfte aller neu verkauften Lkw elektrisch betrieben werden.