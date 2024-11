Der SANY SY18C mit Greifzange bei Baumfällarbeiten. Fotos: Sany

In Marktleugast im Landkreis Kulmbach in Bayern, führt Trammer mit seiner Familie ein kleines, aber vielseitiges Garten- und Hausmeisterunternehmen. Zusammen bieten sie alle Dienstleistungen rund um Haus und Garten an. Vom Baumschnitt über Erdarbeiten bis hin zum Holzspalten und Steine setzen – Trammers Team meistert jede Herausforderung. "Wir sind ein Familienunternehmen und bei uns packen alle mit an", betont Trammer stolz.

Das Unternehmen sei bekannt für seine Zuverlässigkeit und den persönlichen Service.

"Ich hatte letztens den Fall, dass ich eine widerspenstige Hecke roden musste, die tief verwurzelt war. Mit meinem Bagger und der normalen Schaufel kam ich da nicht weiter und musste gut überlegen, wie ich weiter mache", erzählt Trammer. "Jeder weiß, der Kunde hat meist einen straffen Zeitplan und Zeit ist Geld. Es gab schlichtweg nicht die Möglichkeit, an einem anderen Tag mit neuem Werkzeug wieder zu kommen."

Trammer musste schnell handeln, um die Wurzeln der Hecke des Kunden schnell und sauber aus dem Erdreich zu entfernen.

"Ich habe dann bei meinem Sany-Händler, BGU Großmaschinen GmbH angerufen und gefragt, ob er mir weiterhelfen kann. Hier wurde ich sehr gut beraten und habe mir dann unkompliziert einen Sieblöffel gemietet, der innerhalb einer Stunde bei mir auf der Baustelle war. Damit gingen die Arbeiten reibungslos weiter. Nach fünf Löffeln habe ich gewusst: Der muss bleiben. Aus gemietet wurde dann gekauft und ich bin bis heute sehr froh über diese Entscheidung."

Vor 1,5 Jahren entschied sich Trammer laut eigenem Bekunden, in einen SANY SY16C Minibagger zu investieren. Diese Entscheidung sollte sich als wegweisend für das Unternehmen erweisen. Der SY16C leistete treue Dienste und überzeugte durch seine Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit. Vor Kurzem wurde der SY16C durch den SY18C ersetzt, der nahtlos die Aufgaben seines Vorgängers übernahm und das Team seither verstärkt.

Eine gute Beratung und der unkomplizierte Umgang am Standort des Sany-Händlers BGU Großmaschinen in Himmelkron überzeugten ihn, den Bagger quasi blind zu kaufen. Rückblickend war dies eine der besten Entscheidungen für sein Unternehmen. Die Sany-Maschinen haben alle Erwartungen übertroffen und Trammer hat laut eigenen Angaben das Gefühl, bei Sany bestens aufgehoben zu sein.

Kurt Trammer beim Holz machen.

"Die Minibagger sind echte Allrounder", sagt Trammer stolz. "Man denkt vielleicht im ersten Moment, dass ein Minibagger schnell an seine Grenzen kommt. Aber bei uns kommt er bei wirklich allem zum Einsatz. Der schafft viel mehr als man denkt und ist für unser kleines Team eine richtige Arbeitserleichterung. Die Hubkraft ist enorm. Auf größeren Baustellen, auf denen auch andere Firmen im Einsatz sind, werden regelmäßig große Augen gemacht, wenn der Sany-Bagger zeigt, was er drauf hat. Man rechnet nicht damit aber er ist ein echtes Kraftpaket."

Obwohl Trammer Sany vor 1,5 Jahren noch gar nicht kannte, kann er jetzt überzeugt sagen, dass er mit Sany eine Baumaschinenmarke gefunden hat, die hält, was sie verspricht und ihm das rundum-sorglos-Paket gleich mitliefert, sagt er.

"Und das zu einem absolut fairen Preis. Der ist unschlagbar und da kann auch keine andere Marke mithalten", betont Trammer.

"Bei allem anderen ist Sany absolut auf Augenhöhe mit den bekannten Marken und steht ihnen in nichts nach. Alle Hebel sind dort, wo man sie braucht, die Maschinen laufen zuverlässig, haben enorme Power, sind wendig und machen richtig was her auf der Baustelle. Dazu kommt der super Service. Wir hatten noch nie Probleme mit unseren Baggern. Ganz im Gegenteil:

Man begegnet sich hier auf Augenhöhe. Ich kann meine Maschinen individualisieren und ganz meinen Bedürfnissen anpassen.

Die Minibagger haben alle Erwartungen mehr als übertroffen. Ich hätte nie gedacht, dass wir zu dem niedrigen Preis so eine gute Maschine bekommen. Auf anderen Baustellen sind immer alle total überrascht, wie leistungsfähig unsere Sany-Maschine ist. Ein absolut zuverlässiger Partner in unserem Team."