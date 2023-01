Layher hat auf der letztjährigen bauma fast 50 Neu- und Weiterentwicklungen vorgestellt – darunter den neuen Aluminium-Träger TwixBeam. Foto: Layher

Fast 50 Neu- und Weiterentwicklungen wurden dem Fachpublikum vorgestellt. Zu den Highlights gehörte laut Hersteller der neue Aluminium-Träger TwixBeam. Die zerlegbare Trägerlösung füge sich optimal in den Layher Systembaukasten ein und zeichne sich trotz geringer Bauhöhe sowie leichtem Teilegewicht durch eine hohe Tragfähigkeit aus. Damit lassen sich nach Angaben von Layher zahlreiche Anforderungen rund um die Baustelle noch wirtschaftlicher realisieren: Die Einsatzmöglichkeiten reichen von klassischen Abfangträgern bis hin zum Einsatz als Systemjochträger im Traggerüstbau.

Eine Neuheit, die auch die Branche überzeugt: Nach dem überwältigenden Feedback von Kunden und Interessenten auf der bauma sowie ersten erfolgreichen Praxistests wurde die Neuheit auch auf dem Ball des britischen Gerüst- und Höhenzugangsverbands "National Access and Scaffolding Confederation" (NASC) vor mehr als 700 Gästen als "Innovation des Jahres" ausgezeichnet.

Layher Geschäftsführer Wolf Christian Behrbohm sieht darin die Strategie von Layher bestätigt: "Unser Anspruch ist es schon immer, die Sicherheit und Wirtschaftlichkeit im Gerüstbau zu steigern. Über diesen weiteren Innovationspreis freuen wir uns daher sehr. Er bestärkt uns in unseren Bemühungen, auch künftig für unsere Kunden mehr möglich zu machen: durch die Entwicklung innovativer Systemlösungen und durch ein Mehr an Service. Nur so können unsere Kunden langfristig erfolgreich sein. Und das ist unser Ziel." Mit dem neuen Aluminium-Träger TwixBeam stellte Layher auf der bauma 2022 eine hochtragfähige und vielseitig einsetzbare Lösung vor. Die Innovation besteht aus zwei 200 mm hohen, gelochten Aluminium-U-Profilen, die miteinander verschraubt werden.

Erhältlich ist der TwixBeam in den Längen 0,8 bis 6,6 m. Leichte Einzelteile aus Aluminium und die Zerlegbarkeit beschleunigen die Montage und erleichtern den Einsatz auch bei engen Platzverhältnissen. Die Anwendungsvielfalt reicht von klassischen Abfangträgern und Hängegerüsten bis hin zum Einsatz als Systemjochträger in Verbindung mit dem Allround Traggerüst TG 60. Durch die hohe Tragfähigkeit des TwixBeams im Vergleich zu Holzträgerschalungen lassen sich Traggerüste hinsichtlich Lastabtrag, Materialeinsatz und Montageaufwand maßgeblich optimieren. In der Folge sind weniger Traggerüsttürme nötig. Dies spart Zeit bei Transport sowie Montage und Demontage.