Mittels der neuen Halterung kann das Windleitblech auch auf der Vorderseite der Modulreihe montiert werden. FOTO: LORENZ

Aufklappen, einrasten – fertig! Das Montagesystem Lorenz aero überzeuge mit seinem hohen Vormontagegrad und wurde in der Vergangenheit bereits auf unzähligen Flachdächern installiert. Die Ingenieure von Lorenz haben das System nun um eine Komponente erweitert: Mit dem "Spacer" ist es unter der Bezeichnung LORENZ aero green jetzt auch für PV-Anlagen auf Gründächern geeignet. Der Spacer erhöht den Abstand zwischen der Dachfläche und der Unterkante der Solarmodule auf 32,5 cm.

Somit bietet das System den Pflanzen ausreichend Höhe und Licht für optimale Wachstumsbedingungen ohne die Gefahr der Verschattung der Module und dem damit verbundenen Ertragsverlust.

Alles aus einer Hand: PV-Installateuren, die die Pfannen zur Montage der Dachhaken nicht mit der Flex anpassen möchten, bietet Lorenz jetzt nach eigenen Angaben hochwertige Dachersatzpfannen aus verzinktem Stahlblech. Die Anwender können aus drei verschiedenen Varianten der Blechziegel wählen, die kompatibel zu den Betondachsteinen und Tonziegeln der marktführenden Ziegelhersteller sind. Auch bei Photovoltaik-Projekten auf Dächern unterhalb der Regeldachneigung sind die Blechziegel eine bewährte Lösung zur fachgerechten Montage der PV-Anlage.

Der Spacer ist laut Hersteller eine gute Lösung für die Montage des LORENZ Flachdachsystem aero auf Gründächern. FOTO: LORENZ

Mit ihrer Schieferdachanbindung bietet Lorenz nach eigenen Angaben eine am Markt einzigartige Lösung für die schnelle und einfache Montage der PV-Unterkonstruktion auf Schieferdächern. Das Set besteht aus einer Gewindemuffe, einer Grundplatte sowie einer Gewindestange und ist mit wenigen Handgriffen installiert:

Der Monteur bohrt zunächst ein Loch direkt durch die Schieferplatte in den darunterliegenden Sparren und schraubt die Gewindemuffe ein. Im nächsten Schritt positioniert er den Rohransatz der Grundplatte über der Muffe und dreht die Gewindestange durch die Öffnung in diese ein.

Die abgedichtete Gewindestange in Kombination mit der Grundplatte bieten absoluten und langfristigen Schutz vor Regen und Feuchtigkeit. Auf Wunsch von Dachdeckern und Solarteuren bietet Lorenz die Grundplatte jetzt in einer zweiten, größeren Variante an. Auch diese kann unkompliziert per Blechscheren an die gewünschte Form angepasst werden und bietet somit noch mehr Flexibilität und Möglichkeiten bei der Installation der Schieferdachanbindung.

Bei einseitig aufgeständerten Flachdachanlagen nach Süden ist das Windleitblech die bewährte Lösung für die Umleitung des Luftstroms an der PV-Anlage. Mit einem neu entwickelten Halter kann das Windleitblech jetzt auch bei Ost-West Anlagen ganz einfach auf der Vorderseite der ersten Modulreihe angebracht werden.

Der große Vorteil: Die zusätzliche Verminderung der Windlast ermöglicht die Reduzierung der notwendigen Ballastierung, die gerade bei großen Flachdachanlagen ein wichtiger Faktor hinsichtlich des zusätzlichen Gewichtes auf dem Gebäudedach ist.

Für die fachgerechte Dachhaken-Montage: Ersatzziegel aus feuerverzinktem Stahlblech. Foto: Lorenz

Die Verwendung des, von den Lorenz-Ingenieuren "Spoiler" genannten Windleitbleches, bietet so größere Einsatzmöglichkeiten des LORENZ aero und maximale Flexibilität bei der Planung des Flachdachsystems. Das Unternehmen ist dabei den Spoiler in das Solar.Pro.Tool zu integrieren, so dass Planer diese Option bei der Auslegung ihrer Anlagen schon bald nutzen können.

Draht einlegen, auf das Profil klemmen, mit dem Drehmomentschlüssel anziehen – fertig. Die neue Erdungsdrahtklemme von Lorenz ist schnell montiert und eine perfekte Option zur Sicherstellung des Schutzpotentialausgleichs an PV-Anlagen.

Die Klemme kann Drähte mit 8 und 10 mm Durchmesser aufnehmen und dient der effizienten Verbindung der Unterkonstruktion unter einander. Die Erdungsdrahtklemme besteht aus hochwertigem Aluminium und wird – wie fast alle Komponenten – von Lorenz am Standort in Frechen produziert und vormontiert.