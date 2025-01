Die mittelständischen Bauunternehmen in Deutschland stehen auch im Jahr 2025 vor großen Herausforderungen. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen waren schon einmal besser, doch der Mittelstand hat in seiner Geschichte bereits mehrfach bewiesen, dass er auch stärkstem Gegenwind standhalten kann. Dass unserem Land nun einige Monate ohne nennenswert entscheidungsfähige Bundesregierung und ohne Bundeshaushalt 2025 bevorstehen, macht die Situation noch schwieriger. Was die Branche jetzt braucht, sind eigentlich klare politische Entscheidungen, konsequentes Handeln und verlässliche Rahmenbedingungen. Kurz gesagt: "Wir müssen endlich vom Reden ins Machen kommen!"