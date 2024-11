Weilheim (ABZ). –Auf der diesjährigen Arbeitsschutz Aktuell vom 05. bis 07.11.2024 in Stuttgart präsentiert sich Zarges, ein innovativer Hersteller aus dem Alu-Leichtmetallbau, mit Produkten in Steigtechnik, Logistik sowie Arbeiten in der Höhe an zwei themenbezogenen Messeständen. An Stand L1.001 stehen die neuesten Entwicklungen zur Absturzsicherung bei Arbeiten in der Höhe im Mittelpunkt. An Stand L1.018 zeigt das Unternehmen sein Sortiment für die Gefahrgutlagerung, etwa für den sicheren Transport von Lithiumbatterien.

Auch ungeübte Anwender erhalten mit dem "Chair in the Air" besseren Schutz vor dem gefährlichen Hängetrauma. Fotos: Zarges

In Halle 1 auf Stand L1.001 stellt ZARGES die komplette Neuauflage seines Sortiments an Absturzsicherungsausrüstung vor: Vier Auffanggurt-Modelle für unterschiedliche Anwendungsbereiche, kombinierbar mit passenden Verbindungsmitteln, Anschlagpunkten und Höhensicherungsgeräten. Darunter die folgenden Highlights:

Überarbeitetes Höhensicherungsgerät Exhelon mit NFC-Technologie. Es verfügt über ein neues ergonomisches Gehäuse mit integriertem NFC-Tag zur digitalen Speicherung von Prüfterminen und Inspektionsdaten. Der neue, klappbare Tragegriff erleichtert den Transport auf Baustellen und in Industrieanlagen. Je nach Einsatzzweck kann das Exhelon mit Gurtband oder kantenschutzgeprüftem Stahlseil ausgestattet werden.

Maueranker R3: Wiederverwendbarer Anschlagpunkt für mehr Flexibilität. Der Maueranker R3 ist ein wiederverwendbarer Anschlagpunkt, der sich werkzeuglos in vorgebohrte Löcher in Betonwänden und -säulen einsetzen und nach Gebrauch einfach wieder entfernen lässt. Damit haben Anwender die maximale Flexibilität an wechselnden Einsatzorten.

Zarges legt nach eigenen Angaben großen Wert darauf, dass alle Komponenten der Absturzsicherung nahtlos ineinandergreifen. Deshalb bietet das Unternehmen vorkonfigurierte Kits an, die speziell für Industriearbeiten, Bauprojekte, seilunterstützte Tätigkeiten und die sichere Positionierung an Arbeitsplätzen in großen Höhen konzipiert sind. Je nach Einsatzgebiet können Anwender schnell und unkompliziert komplette Sicherheitssysteme zusammenstellen, die ihren hohen Ansprüchen an Sicherheit, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit genügen.

Schnell in eine sitzende Position bringen

In der Absturzsicherung bislang einzigartig ist nach Herstellerangaben das direkt in die Auffanggurte integrierte "Chair in the Air"-System von Zarges. Auch ungeübte Anwender erhalten damit besseren Schutz vor dem gefährlichen Hängetrauma, das bei einem Absturz entstehen kann. Mit wenigen Handgriffen kann sich eine Person in nur fünf Sekunden in eine sitzende Position bringen und auf die Rettung warten. Auf der vom Unternehmen gesponserten Aktionsfläche im Bereich Absturzsicherung der Messe können Besucher diesen "Stuhl" live in Aktion sehen.



Der Maueranker R3 ist ein wiederverwendbarer Anschlagpunkt, der sich werkzeuglos in vorgebohrte Löcher einsetzen und entfernen lässt.

Zusätzlich stellt Carlos Cruz, Produkt- und Business Development Manager für Fall Protection bei Zarges, das System in seinem Vortrag "Innovation in der Absturzsicherung zur Vermeidung von Hängetrauma" vor:

am Dienstag, den 5. November, und Donnerstag, den 7. November., jeweils um 13 Uhr;

am Mittwoch, den 6. November um 10 Uhr.

Sichere Ladung und Transport von Gefahrgut

An Stand L1.018 in Halle 1 dreht sich alles um die sichere Lagerung und den Transport von Gefahrgut, insbesondere von Lithiumbatterien.

Batterien in Fahrrädern, Werkzeugen oder anderen Elektrogeräten werden in der Regel nicht fortlaufend überwacht und bringen auch immer ein Brandrisiko mit sich.

Das Unternehmen hat dies nach eigenen Angaben zum Anlass genommen, eine spezielle Lösung zur korrekten Lagerung von Batterien zu entwickeln. Auf der Arbeitsschutz Aktuell stellt Zarges erstmalig die neue Akku Storage Box vor. Die TÜV-Nord zertifizierte Aluminiumbox ist mit einem einteiligen Brandschutzkissen ausgestattet und hat den Brand- und Explosionstest mit 814 Wh bestanden. Sie kann somit große oder mehrere kleine Akkus sicher lagern. Die Markteinführung ist für Januar 2025 geplant.

Die ZARGES K 470 Akku Safe Universal erlaubt darüber hinaus eine sichere Handhabung und Lagerung selbst kritisch beschädigter Lithiumbatterien. Die weltweit zugelassene Gefahrgutverpackung schützt zuverlässig Personen und Sachwerte und hat in anspruchsvollen Brandtests Nennenergien von 1384 Wh standgehalten.

Das gesamte Akku-Safe-Sortiment zur Gefahrgutlagerung umfasst Aluminiumbehälter, die für die Verpackungsgruppen I bis III zugelassen sind und internationalen Vorschriften entsprechen. Die K 470 Behälter sind mit einer Blechstärke von 1,5 mm ausgestattet und eignen sich für hohe Zuladungen. Sie können optional mit der Schutzart IP 65 versehen werden, wodurch sie zusätzlichen Schutz vor Nässe und Staub bieten. Das Innere der K 470 ist mit einer bei Hitze quellenden (intumeszierenden) Folie sowie nicht-brennbaren Glasfaserkissen ausgestattet. Zubehör, wie Lastaufnahmemittel und Paletten-Unterbauten, ergänzt das Angebot, sodass sich die Behälter an individuelle Anforderungen anpassen lassen.

Im Vortrag "Risiko minimieren – Lithiumbatterien sicher transportieren und lagern", berät Bernhard Bock, Sales Manager für Speziallösungen, interessierte Besucher am Dienstag, den 5. November, um 13:30 Uhr.