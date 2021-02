Wien/Österreich (ABZ). – Im Netzwerk mit den globalen Partnerfirmen erweist sich Plasser & Theurer nach eigenen Angaben seit Jahrzehnten als verlässlicher Service-Partner. Eine breite Palette an Customer Services – von Spare and Wear Parts über Support and Training bis zu Field Services – unterstreiche diese Position. Mit den neuen Wartungsverträgen bringt das Unternehmen klar strukturierte Dienstleistungspakete, die neue Perspektiven bezüglich Verfügbarkeit, Lebenszykluskosten und Fixkosten von Maschinen und ganzen Flotten eröffnen sollen.

Höhere Verfügbarkeiten sichern Umsätze. Niedrigere Lebenszykluskosten erhöhen die Wirtschaftlichkeit der Maschinen. Geringere Fixkosten wirken sich positiv auf das Betriebsergebnis aus. Selbstverständlich haben die individuellen Anforderungen bei der Gestaltung jedes Wartungsvertrags absolute Priorität. Um ein klares Angebotsprofil und damit eine leichte Orientierung über die möglichen Service-Packages zu gewährleisten, bietet Plasser & Theurer vier Typen von Wartungspaketen an.

Gesamte Instandhaltung zum Fixpreis: All-Inclusive-Wartung: In diesem Fall werden über die monatlich und jährlich vorgesehenen Arbeiten hinaus auch ungeplante Wartungen sowie Reparaturen durchgeführt. Ersatz- und Verschleißteile sind im Fixpreis ebenso inkludiert wie der Austausch aller im Wartungshandbuch vorgeschriebenen Filter, Öle und Schmiermittel. All-Inclusive-Wartungen werden entweder für die Dauer des gesamten Lebenszyklus einer Maschine oder für einen vom Kunden definierten Zeitraum angeboten. Deshalb sind darin auch die Revisionen enthalten, die in der Regel alle sechs Jahre durchgeführt werden. Ebenso erledigt werden die Wartungen und Überholungen der Hauptaggregate wie zum Beispiel der Stopfaggregate, Hebe- und Richtaggregate, Räumketten, Siebe etc.