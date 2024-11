Der neue Großradlader HD Hyundai HL985A im Einsatz. Foto: HD Hyundai Construction

Für einen Radladerfahrer ist die Kabine sein "Büro", in der er den ganzen Tag verbringt, und die Kabine der A-Serie von HD Hyundai gehört zu den besten in der Branche, ist der Hersteller überzeugt. Sie biete eine geräumige, helle Arbeitsumgebung, die 10 % größer sei als bei früheren Maschinen. Die großflächige Verglasung erlaube eine hervorragende Sicht auf Schaufel, Ladegut und Umgebung des Großgerätes.

Mit Joystick-Lenkung

Das Armaturenbrett befindet sich vor dem Lenkrad. Der Groß-Radlader ist mit einem 7-Zoll-Touchscreen-Monitor an der rechten A-Säule ausgestattet. Dieser ermöglicht den Zugriff auf die Einstellungen und Bedienelemente der Maschine sowie auf alle wichtigen Betriebsdaten. Ein kleinerer Monitor oberhalb des Touchscreens liefert die Daten des HD Hyundai All Around Vision Monitor (AAVM), der mit mehreren Kameras an beiden Seiten, vorne und hinten eine Rundumsicht (360°) um die Maschine bietet.

Fahrerkomfort wird laut Hersteller großgeschrieben: Der luftgefederte und beheizte Sitz mit verstellbaren Armlehnen lasset sich individuell auf jeden Fahrer einstellen. Ein Bluetooth-kompatibles Audiosystem, eine automatische Klimaanlage und viel Stauraum für Kleidung und Ausrüstung hinter dem Sitz sollen für Wohlfühl-Atmosphäre sorgen. Die Joystick-Lenkung von HD Hyundai wird bei den meisten Kunden, die eine Maschine dieser Größe in einer Produktionsumgebung einsetzen, sehr beliebt sein, sagt Hyundai. Das System ermögliche es dem Fahrer, die Lenkung der Maschine mit einem kleinen, in die linke Armlehne eingebauten Servohebel zu steuern (an Stelle des Lenkrads). Dies verringere den Kraftaufwand bei sich wiederholenden Ladevorgängen, bei denen die Maschine ständig die Richtung ändert, erheblich.

Während einige Maschinen mit Joystick-Lenkung ruckartig und übermäßig reaktionsfreudig reagieren können, ist der HL985A nach Herstellerangaben sowohl leichtgängig als auch präzise. Im Kopf des Hebels ist eine Taste zum Wechseln der Fahrtrichtung eingebaut, die mit dem Daumen des Fahrers betätigt werden kann. Auf der rechten Seite befinden sich zwei kleine Kipphebel für den Auslegerhub und die Schaufelspitze, die vom Bediener voreingestellt werden können.

Der HL980A war bisher der größte Lader von HD Hyundai, und der HL985A baut nach Herstellerangaben auf dem Erfolg und der Beliebtheit dieser Maschine auf. Der neue Lader wird ebenfalls von einem Cummins Performance Series X12 Dieselmotor angetrieben (430 PS (321 kW).

Enorme Zugkraft

Das ist eine deutliche Steigerung gegenüber den 355 PS (265 kW) des kleineren HL980A und wird durch ein üppiges Drehmoment von 2300 Nm unterstützt, das bereits ab 1400 U/min zur Verfügung steht, was zu einer enormen Zugkraft ohne übermäßigen Kraftstoffverbrauch führen soll.

Der Stufe V-konforme Dieselmotor erzeugt demnach 10 % mehr Leistung und 20 % mehr Drehmoment als frühere Motoren der Nicht-Performance-Serie und biete gleichzeitig eine höhere Effizienz und einen geringeren Kraftstoffverbrauch.

Erreicht werden soll dies unter anderem durch eine Eco-Anzeige in der Kabine, die den Fahrer in Echtzeit über den Kraftstoffverbrauch, das Motordrehmoment, die durchschnittliche Kraftstoffeffizienz und den Gesamtkraftstoffverbrauch informiert.

Außerdem gibt es einen Smart-Power- Modus, der die Motordrehzahl so anpasst, dass die Traktion während des Beladens ausgeglichen wird, was zu weiteren Kraftstoffeinsparungen beitragen soll.