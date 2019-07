Venray/Niederlande (ABZ). – Custers Hydraulica BV aus Venray in den Niederlanden hat ein neues One-Man-Gerüst ins Produktangebot aufgenommen. Dieses Gerüst mit der Bezeichnung "CustersAmigo" könne sehr schnell von nur einer Person aufgebaut werden, so der Hersteller. Es sei mit 1,2 m Länge und 0,7 m Breite sehr kompakt und könne daher einfach in einen Transportwagen geladen werden. Die max. Arbeitshöhe betrage 6,3 m, die Plattformbelastung 200 kg/m².

Zu den Produkten gehört auch ein Enteisungsgerüst, mit dem Lkw und Sattelanhänger vor der Fahrt von Schnee und Eis auf Dächern und Dachplanen befreit werden können. So können gefährliche Situationen auf der Straße und Unfälle vermieden werden. Das Grundgerüst wird entlang des Lkw oder des Aufliegers aufgebaut. Die Plattform ist etwa 3,2 m hoch. Der Zugang ist über eine feste Treppe oder eine Leiter möglich. Das Gerüst ist 3,1 m lang und kann bis zu einer Länge von 31 m ausgebaut werden (Teilstücklänge 3,1 m). Es ist an der Standfläche 1,4 m, an der Plattform 0,7 m breit. Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass das Gerüst sehr einsatzfreundlich sei, so der Hersteller. Es sei besonders schnell und ohne Werkzeug aufzubauen. Zudem sei es robust, stabil, von hoher Qualität in der Verarbeitung und auf lange Lebensdauer ausgelegt. Es könne das ganze Jahr über aufgebaut bleiben, sei witterungsbeständig und wartungsfrei. Die TÜV zertifizierte Light-Plattform sei solide und trotzdem leicht. Die Lenkrollen seien aus Kunststoff. Die Plattform habe eine Anti-Rutsch Oberfläche, sie sei mit einem Waben-Verbundkunststoff-Belag ausgeführt.

Das Unternehmen wurde 1901 gegründet und war bis in die 1960er Jahre als Stahl- und Konstruktionsbetrieb vor allem in der Region tätig. Ab 1962 spezialisierte sich die Firma auf die Konstruktion und Produktion von Hubarbeitsbühnen. Nach 1977 wurde das Sortiment auf Gelenk- und Teleskop-Arbeitsbühnen auf Anhängern erweitert. Seit 1980 stellt Custers Gerüstprodukte aus Aluminium her.

Im Angebot sind Rollgerüste, Fassadengerüste mit einer Arbeitshöhe bis zu 26 m, Dachgaubengerüste, Treppenturmgerüste, Spezialgerüste, Gerüste für die Ausführung von Arbeiten an Schornsteinen auf Schrägdächern und Faltgerüste. Custers Gerüste haben im Vergleich zu anderen Gerüsten eine größere Wandstärke (2,3 mm) und acht anstelle von sieben Sprossen im Aufbaurahmen. Da durch die größere Wandstärke der Rohre weniger Kreuzverstrebungen erforderlich seien, entstehe mehr freier Arbeitsraum, gibt das Unternehmen an.