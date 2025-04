Finsterwalde/Berlin (ABZ). – Die Finsterwalder Bau-Union GmbH (FBU) setzt ihren Wachstumskurs fort und feierte kürzlich die feierliche Eröffnung ihres neuen Standortes in Berlin-Adlershof. Die neue Geschäftsstelle in der Rudower Chaussee 28 soll die Marktpräsenz des Unternehmens in der Hauptstadtregion weiter stärken und den direkten Kontakt zu Kunden und Partnern intensivieren.