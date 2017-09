Wienerberger übernimmt Hintermauerziegelwerk Reetz

Hannover (ABZ). – Die Wienerberger GmbH hat zum 1. September 2017 das Hintermauerziegelwerk Reetz der Röben Klinkerwerke GmbH übernommen. Damit stärkt das Unternehmen die Produktsparte der Mineralwolle verfüllten Hintermauerziegel. "Für uns ist die Erhöhung unserer Produktionskapazitäten für höherwertige Mineralwolle verfüllte Hintermauerziegel ein wichtiger Schritt, um den Markt optimal bedienen zu können. Wir freuen uns außerdem sehr, mit Reetz ein Werk übernehmen zu können, das besonders in seiner Innovationskraft sehr gut zur Unternehmenskultur von Wienerberger passt. Reetz verfügt über ein motiviertes Team – gemeinsam werden wir das Geschäft weiter erfolgreich vorantreiben", so Lorenz Bieringer, Geschäftsführer Wienerberger der Business Unit Wand und Sprecher der Geschäftsführung. Das Ziegelwerk Reetz liegt in der Gemeinde Wiesenburg (Bundesland Brandenburg), etwa 100 km südwestlich von Berlin. Das Werk mit etwa 45 Mitarbeitern produziert Hintermauerziegelprodukte in einer Gesamtkapazität von ca. 190 Mio. NF (NF = Standardformat für Ziegeleinheiten). Das Sortiment, das sich durch eine hohe Produktqualität auszeichnet, besteht aus hochwertigen Mineralwolle verfüllten, aber auch unverfüllten Plan- sowie Blockziegeln. Absatzmärkte des Werkes sind vor allem die Regionen im Osten Deutschlands sowie im Westen von Polen. Den Standort zeichnet auch eine leistungsfähige Photovoltaikanlage zur Eigenstromversorgung aus. Aktuell produziert Wienerberger deutschlandweit an insgesamt neun Standorten sein umfangreiches Hintermauerziegelsortiment; in zwei Werken davon werden Verfüllprodukte hergestellt. Durch die Übernahme erfolgt nicht nur eine stärkere Gewichtung auf höherwertige Produkte. Wienerberger wird den Werkstandort Reetz ebenfalls nutzen, um eine bessere Marktpräsenz des Baustoffs Ziegel zu erreichen. Vorrangig werden die Wienerberger Verkaufsregionen Nord, Ost und nördliche Teile Südost und der Exportmarkt Polen davon profitieren. Auch geht man bei Wienerberger von wertvollen Synergien in Sachen Know-how, Produktion und Vertrieb aus, die den Kunden zugutekommen werden.