Espoo/Finnland (ABZ). – Metsä Wood erschließt nach eigenen Angaben neue Vertriebswege und kooperiert mit dem Unternehmen Lett-Tak (Larvik, Norwegen), das sich auf Dachsysteme spezialisiert hat. So bildet das hochwertige Furnierschichtholz Kerto LVL von Metsä Wood jetzt die Materialbasis für das neue Dachelement Lett-Tak Wood.

Kerto LVL überzeugt laut Hersteller durch eine hohe Steifigkeit und das optimale Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht. Foto: Metsä Wood/Lett-Tak

Es ist nach Unternehmensangaben das erste Dachelement aus dem Hause Lett-Tak, das vollständig aus Holz hergestellt wird. Der Schwerpunkt der neuen Produktionslinie liegt auf der Minimierung der CO2-Emissionen während des gesamten Lebenszyklus. Bereits jetzt zeichnet sich ein starkes Marktinteresse ab, informiert Metsä Wood.

Die Nachhaltigkeitsanforderungen in der Baubranche steigen – europaweit und in der ganzen Welt. Entsprechend sind innovative Produkte gefragt, die neue Standards setzen und ihre Nachhaltigkeit belegen können. Vor diesem Hintergrund geht jetzt auch der norwegische Dachelemente-Spezialist Lett-Tak neue Wege und hat ein nachhaltiges Dachelement aus Holz entwickelt. Die Basis: Kerto LVL von Metsä Wood.

Kerto LVL trägt mit seinen Eigenschaften wie Festigkeit, der Möglichkeit großer Spannweiten und dem geringen Gewicht des Materials bei gleichzeitig hoher Stabilität zur Qualität des neuartigen Dachelements bei. Die harte Oberfläche bietet dabei gute Befestigungsmöglichkeiten und eignet sich ideal für die Installation von beispielsweise Solarpaneelen. Die Steifigkeit und das ausgeklügelte Festigkeits-Gewicht-Verhältnis von Kerto LVL minimieren das Risiko der Durchbiegung. Das Dachelement ist zudem besonders schlank. Mit seinen großen Spannweiten von bis zu 16 m bietet es architektonische Freiheit, reduziert den Bedarf an Stützen und ermöglicht darüber hinaus eine schnelle Montage. In Zukunft wird es in noch längeren Maßen erhältlich sein. Der U-Wert ab 0,09 W/m²K erweist sich als besonders niedrig. Zudem erfüllt das Element die Feuerwiderstandsklassen REI 15, 30 und 60.

Lett-Tak Wood verfügt nach Unternehmensangaben über einen CO2-Fußabdruck von nur etwa 22 kg CO2-Äquivalenten pro Quadratmeter. Dies entspricht etwa fast einem Drittel der Grundfläche einer Massivholzterrasse, einem Viertel der Grundfläche einer Stahlprofilterrasse und einem Fünftel der Grundfläche einer perforierten Betonterrasse. Es ist wiederverwendbar und recycelbar.

Die Langlebigkeit wird durch verschiedene Faktoren sichergestellt. Es wurden nach eigenen Angaben zahlreiche Klimasimulationen durchgeführt, um zu erfahren, wie sich Feuchtigkeit und Temperatur über die Zeit und in verschiedenen Temperatur- und Klimazonen auf die Materialeigenschaften auswirken. In Kombination mit natürlichen Belüftungskanälen und guten Selbsttrocknungsmechanismen erfüllt Lett-Tak Wood damit die naturgemäß hohen Anforderungen an ein Dachelement.