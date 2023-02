München (ABZ). – Das Gebäude-Ensemble MARK halte nicht nur optisch, was es verspricht: Auf oberirdisch 51.000 m², Dachterrassen und Innenhöfen, umgeben von verschiedenen Restaurants und Geschäften finden die Angestellten alles, was sie für einen gelungenen Arbeitstag in einer motivierenden Atmosphäre benötigen, heißt es seitens der Projektverantwortlichen.

Mithilfe der installierten Steigschutzsysteme erreichen die Prüfpersonen gesichert die Dächer der Technikzentralen. Foto: Lux-top

Unterschiedliche Einbauten in und auf dem Gebäude unterstützen den ordnungsgemäßen Betrieb des Baus, der unter anderem durch seine beiden Gründächer auch in Sachen Klimabilanz als Vorzeigeprojekt gelten kann. Damit die Grünflächen und Aufbauten regelmäßig und sicher von Fachpersonal geprüft und gewartet werden können, mussten die Flachdächer mit zuverlässigen Absturzsicherungen ausgestattet werden. Auf diesem Gebiet sind die Experten von Lux-top zu Hause – und lieferten kürzlich nicht nur die passenden Produkte für die Bauaufgabe, sondern übernahmen auch die Beratung in der Planungsphase sowie die Montage der Sekuranten.

Aus ästhetischen Gründen wurden in weiten Bereichen der Gebäude dauerhaft ein- beziehungsweise aufgebaute Geländer im Sinne des Kollektivschutzes ausgeschlossen, um die Architektur nicht zu unterbrechen. Eine Kombination aus Einzelanschlagpunkten und Edelstahlseilsystemen habe sich als eine passende Alternative erwiesen. Zudem sollten Steigschutzeinrichtung einschließlich fester Führung als Aufstiegshilfe zu den Dächern der Technikzentralen eingesetzt werden. In Teilbereichen wurde zusätzlich mit klappbaren, auflastgehaltenen Seitenschutzsystemen geplant. Auch im Gebäudeinneren kamen mit abnehmbaren Anschlagpunkten zur Befestigung an Betonbauteilen wichtige Schutzvorkehrungen zum Einsatz.

Know-how gepaart mit Produktvielfalt

Für die Planung und Umsetzung dieser unterschiedlichen Sicherungsmaßnahmen mussten die Verantwortlichen einen Partner finden, der nicht nur die entsprechenden Produkte im Sortiment hat, sondern auch das nötige Know-how und ein hohes Maß an Erfahrung mitbringt. Diesen Partner hat das MARK mit Lux-top gefunden. Die Absturzsicherungsexperten aus dem luxemburgischen Beyren unterstützten ihre Kunden nicht nur beratend, sie führten auch die Montagearbeiten am Gebäude selbst aus. Auf Basis der Vorgaben der Architekten erstellte Lux-top neben den eigentlichen Systemplanungen auch entsprechende Montage- und Verlegepläne mit allen für die Montage relevanten Angaben. Danach lieferten die Fachleute die ausgewählten Komponenten und installierten diese sachkundig auf den Flachdächern des Komplexes – inklusive der notwendigen Dokumentation.

Zum Einsatz kamen das Geländersystem der Bezeichnung LUX-top G-T, der von Lux-top vertriebene Steigschutz des belgischen Herstellers New Technelec, das horizontale Edelstahlseilsystem LUX-top FSE 2003 sowie der abnehmbare Anschlagpunkt LUX-top KLICK II. Während das auflastgehaltene, klapp- und neigbare LUX-top G-T vor allem durch seine schnelle und durchdringungsfreie Montage überzeugt, punktet der Steigschutz LUX-top FSA 2010-V durch seine Klemmbarkeit an eine bestehende Leiter beziehungsweise durch die Ausführung als Einholmleiter mit systemeigenen Sprossen, teilt der Hersteller mit. Das Seilsystem LUX-top FSE 2003 sorgt für mehr Bewegungsspielraum und ist mit zahlreichen Anschlageinrichtungen des Unternehmens kombinierbar. Der abnehmbare Anschlagpunkt LUX-top KLICK II spiele seine Stärken durch das schlichte Design, seine annähernde Unsichtbarkeit bei Nicht-Verwendung und seinen Einsatz in Innenräumen speziell für die Reinigung von Glasflächen aus.

Flexibel arbeiten bei absoluter Sicherheit

Durch das Zusammenspiel der einzelnen Elemente ist das entsprechende Fachpersonal nicht nur optimal vor Abstürzen geschützt, sondern kann sich darüber hinaus flexibel und den Arbeitsanforderungen entsprechend auf dem Dach beziehungsweise im Gebäude bewegen.

"Lux-top ist ein verlässlicher, sehr fachkundiger und leistungsfähiger Partner, der uns mit seinem breiten Produktportfolio vollends überzeugt hat", erklärt Stepan Malek, Projektoberbauleiter bei Züblin. "Sowohl in der Planungs- als auch in der Ausführungsphase des Projekts stand Lux-top uns stets mit Rat und Tat zur Seite."