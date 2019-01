Vorarbeiten leiten Sanierung der wichtigen Salierbrücke ein

Speyer (dpa). - Zur Sanierung der wichtigen Salierbrücke zwischen Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg haben am Montag die Vorarbeiten begonnen. In den kommenden zwei Wochen sollen auf badischer Seite etwa eine provisorische Haltestelle für den Shuttlebusverkehr geschaffen sowie Asphaltarbeiten ausgeführt werden. Zudem wird eine Ampel installiert - unter anderem für das Befahren der Brücke durch Rettungskräfte. Am 21. Januar beginnt dann an einer der bedeutendsten Verkehrsachsen der Rhein-Neckar-Region die Hauptphase der Sanierung. Dazu wird die Rhein-Brücke bei Speyer gut zwei Jahre lang gesperrt.