Vorbereitung für Sprengung läuft

Lüdenscheid (ABZ). – Für die geplante Sprengung der maroden Rahmede-Talbrücke an der Sauerlandlinie A 45 ist das Vergabeverfahren laut Bundesverkehrsministerium abgeschlossen. Nun könne die "Detailplanung für den Sprengabbruch" beginnen, sagte Verkehrsminister Volker Wissung (FDP) jetzt in Berlin. Die Sprengung der seit Ende 2021 gesperrten Autobahnbrücke bei Lüdenscheid ist für den 18. Dezember 2022 vorgesehen. Jüngst waren aber Zweifel aufgekommen, ob der Termin eingehalten werden könne. Laut Westfalen-Niederlassung der Autobahn GmbH geht der Auftrag zum Sprengabbruch der Talbrücke an das Unternehmen Heitkamp Umwelttechnik GmbH.



