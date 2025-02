Malaga/Spanien (ABZ). – Caterpillar und Zeppelin stellten in diesen Tagen im Caterpillar-Vorführ- und Schulungszentrum Malaga die Neuheiten für die bauma 2025 in München vor, mit dabei war auch der dieselelektrische Dozer D6XE.

Die Jubiläumsmodelle werden im traditionellen Grau lackiert. Foto: Kai-Werner Fajga

Da Caterpillar in diesem Jahr das 100-jährige Bestehen des Unternehmens feiert, werden die Jubiläumsmodelle im traditionellen Grau lackiert. Diese Farbe trugen die allerersten Kettendozermodelle von Cat.

Auch ferngesteuerte Anwendungen werden Caterpillar und Zeppelin auf der bauma in diesem Jahr präsentieren. Pressevertretern wurde die Fernsteuerung eines Kettenbaggers live vorab im spanischen Schulungszentrum von CAT vorgeführt.



Pressevertretern wurde die Fernsteuerung eines Kettenbaggers live vorab vorgeführt Foto: Kai-Werner Fajga

Das milde Klima vor Ort ermöglicht auf dem 260 Morgen großen Areal an der Costa del Sol einen Betrieb das ganze Jahr über. Die Einrichtung weist außerdem zahlreiche Konferenzräume mit moderner audiovisueller Ausstattung und ein Auditorium mit 220 Plätzen auf. In dem Zentum befindet sich außerdem das S•O•S SM Services-/Flüssigkeitsanalyselabor, das Kunden und Händlern in Europa, Afrika, dem Nahen Osten und der GUS Dienstleistungen im Bereich der vorbeugenden Wartung bieten soll.