Die Kombination vorgefertigter Module und hochwertiger Komponenten von ABB und Wieland gewährleistet nach Aussage der Verantwortlichen eine fehlerfreie und zuverlässige Elektroinstallation vor Ort. Foto: Wieland Electric

Die Zusammenarbeit vereint demnach die Vorzüge des Wieland-Systems PREFAB mit dem ABB/Busch-Jaeger-Portfolio von Schaltern, Steckdosen, Verteilsystemen, Smart-Home-Lösungen sowie Mess- und Schutztechnik. So würden modulare Bauvorhaben noch effizienter und sicherer umgesetzt werden. Die Plug-and-Play-Lösung von ABB und Wieland ist für die Just-in-time-Lieferung auf die Baustelle konzipiert. Digitale Planungstools und Vorfertigung können die Installationszeiten auf der Baustelle um bis zu 70 % und die Installationskosten um rund 30 % senken.

Diese Lösung setzt nach Angaben der Firmen neue Maßstäbe für Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit im Bauwesen. Hoch standardisierte Projekte wie Mehrfamilienhäuser und Hotels profitierten demnach in hohem Maße von der integrierten Plug-and-Play-Lösung. Bei weniger standardisierten Projekten oder individuellen Einfamilienhäusern können durch den Einsatz dieser Lösung enge Zeitvorgaben eingehalten und Ressourcenengpässe bewältigt werden. "Diese Zusammenarbeit ist ein bedeutender Schritt in der Entwicklung des modularen Bauens und adressiert kritische Herausforderungen in der Baubranche", erläutert Sven Werdes, Global-Product-Line-Manager bei ABB Elektrifizierung. "Durch Innovationen und Partnerschaften wie diese tragen wir dazu bei, dass modulare und serielle Bauprojekte produktiver, effizienter und nachhaltiger werden. Die Implementierung automatisierter Prozesse und vorgefertigter Systeme bietet viele Vorteile: Es kann dem Fachkräftemangel entgegengewirkt werden, Bauabfälle werden minimiert und Projektzeitpläne beschleunigt. Davon profitieren Eigentümer, Entwickler, Installateure und unsere Umwelt gleichermaßen."

Peter Kauf, Leiter PREFAB bei Wieland Electric, ergänzt: "Diese Partnerschaft wird die Zukunft des Bauens revolutionieren: Hier verbinden sich die Stärken zweier Branchenführer, um den modularen und seriellen Bau in eine neue Ära zu führen und die Standards für Effizienz, Qualität und Flexibilität neu zu definieren."