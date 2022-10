Unter dem Motto „Meet the Future“ begrüßen Wacker Neuson und Kramer die Gäste zur bauma 2022 auf einem rund 5000 m2 großen Stand (FN.915) im Freigelände Nord. Im Zentrum des Messeauftritts stehen laut Unternehmensgruppe diverse Neuheiten aus den Bereichen „zero emission“ und Digitalisierung. Unter anderem sind die Teleskoplader von Kramer zu sehen, die ein Facelift erhalten haben. Die Vorfreude, die Kunden persönlich zu treffen, ist groß, wie Alexander Greschner (Vertriebsvorstand der Wacker Neuson Group) erklärt. Foto: Wacker Neuson

"Im Zentrum des Messeauftritts steht die 'Meet the Future'-Arena. Hier zeigen wir nicht nur unsere Demoshow, sondern stellen auch unsere Neuheiten im Bereich zero emission und Digitalisierung vor", so Alexander Greschner, Vertriebvorstand der Wacker Neuson Group. In drei Kategorien – Meet Green, Meet Connectivity und Meet Innovation – präsentieren Wacker Neuson und Kramer ihre Lösungen.

Meet Green

Unter "Meet Green" stellen die Marken ihr zero emission Angebot vor, das zur bauma um einige Maschinen und Dienstleistungen erweitert wird, teilen die Unternehmen mit. Dazu gehört ihnen zufolge eine Weltneuheit: die erste akkubetriebene reversierbare Vibrationsplatte mit Direktantrieb auf dem Markt APU3059e. Eine Besonderheit der Akkuplatte ist demnach der von Wacker Neuson entwickelte Direktantrieb DireX. Außerdem wird der E-Radlader WL20e, der bereits seit 2015 in Serie produziert wird, zur bauma in der dritten Generation mit einem leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku vorgestellt. Auch Kramer präsentiert auf der bauma Neuheiten im zero emission Portfolio. Als erster Hersteller stellte Kramer eigenen Angaben zufolge den ersten allradgelenkten elektrischen Radlader auf der bauma 2016 vor.

Meet Innovation

In diesem Jahr zeigt Kramer den künftigen Nachfolger 5065e des Modells 5055e. Neben einem elektrischen Radlader wird Kramer auch erstmals einen elektrisch betriebenen Teleskoplader vorstellen. Beide Maschinen setzen laut Hersteller auf die neueste Lithium-Ionen Batterietechnik.

Eine Innovation ist der Mobilbagger EW100 von Wacker Neuson, der einzigartig in seiner Klasse ist, wie der Hersteller erklärt. Er punktet demnach unter anderem im Bereich Sicherheit. Zudem sei der Bagger auch bei einer 360-Grad-Drehung mit gehobener Last extrem standsicher. Erstmalig zeigt Wacker Neuson auf der bauma zudem einen neuen Dual View Dumper – neben den Modellen DV60, DV90 und DV100.

Kramer präsentiert nach eigener Aussage die Weiterentwicklung der Schnellwechselplatte zum patentierten vollhydraulischen Schnellwechselsystem "Smart Attach".

Es handelt sich demzufolge dabei um einen hydraulischen Schnellwechsler, kombiniert mit einem automatischen Kupplungssystem. Das manuelle Umstecken der Hydraulikschläuche entfällt und der Fahrer muss die Maschine nicht mehr verlassen. Außerdem erhält die Teleskoplader Serie laut Kramer von 3 bis 5,5 t Nutzlast ein Facelift, welches auf der bauma zum ersten Mal einem breiten Publikum vorgestellt werden soll, wie das Unternehmen bekannt gibt..

Meet Connectivity

Wie Baumaschinen und -geräte immer digitaler werden und Kunden damit echte Vorteile in Sachen Effizienz und Transparenz bringen, erfahren die Besucher im Bereich "Meet Connectivity". Ein Beispiel ist das neue Assistenzsystem zur Betonverdichtung von Wacker Neuson. Es ermöglicht laut Hersteller, Betonfertigteile einfach, transparent und in der Qualität reproduzierbar zu verdichten. Durch das datenbasierte Assistenzsystem erhält der Anlagenbediener objektive Informationen über den Verdichtungsvorgang und Echtzeit-Informationen über den Verdichtungsfortschritt. Außerdem präsentiert Wacker Neuson die cloudbasierten Softwarelösung EquipCare Pro. Auch bei der Entwicklung von Maschinen spielt die Digitalisierung eine immer größere Rolle: Zum neuen Mobilbagger EW100 gehören ein dem Hersteller zufolge intelligentes Attachment Management, ein durchdachtes Human-Machine-Interface und die Vorbereitung für diverse Assistenzsysteme und Schnittstellen. Beim Anbaugerätewechsel unterstützt demnach die Maschine den Bediener, indem sich beispielsweise der Öldurchfluss des Hydrauliköls nach Auswahl am Zehn-Zoll-Touchscreen Display an das voreingestellte Werkzeug anpasst - das spart Zeit und Geld.