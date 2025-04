München (ABZ). – Unter dem Motto "Solutions built for you" begrüßt Wacker Neuson gemeinsam mit der Schwestermarke Kramer die Besucherinnen und Besucher auf der diesjährigen bauma. Der Profi am Bau und dessen Anwendungen stehen im Mittelpunkt des Messeauftritts am Stand FN.916 im Freigelände Nord..

Am Wacker-Neuson-Messestand FN.916 sind die Ausstellungsfläche und die Demo-Show konsequent anwendungsbezogen ausgerichtet – das verspricht der Maschinenspezialist aus München. Ein so genannter "Solutions Ring" führt Besucherinnen und Besucher auf einem 360-Grad-Rundweg um die Demo-Arena. Dort werden in regelmäßigen Abständen im Rahmen einer unterhaltsamen Show die innovativen Produkte aus dem Hause Wacker Neuson vorgestellt. Sie eint das Messe-Motto 2025 "Solutions built for you" – also durchdachte Lösungen für die täglichen Herausforderungen von Kundinnen und Kunden. Foto: Wacker Neuson

"Die bauma ist ein wichtiges Trendbarometer der Branche und schafft wieder eine einzigartige Atmosphäre, um viele spannende Neuheiten sowie unser breites Produkt- und Lösungsangebot zu präsentieren. Wir schätzen die zahlreichen Gespräche und den persönlichen Austausch mit unseren Kunden am Messestand sehr," erklärt Axel Fischer, Geschäftsführer von Wacker Neuson Deutschland und verantwortlich für die europäischen Direktvertriebsmärkte.

Live-Demos sorgen für Action

"Unsere Live-Demoshow wird die Besucher wieder von unseren Marken und Maschinen begeistern und ist definitiv eines der Highlights bei uns am Stand. Doch vor allem ist es das fantastische Team von Wacker Neuson, das dafür sorgt, dass sich unsere Kunden auf unserem Messestand sofort wieder wie zu Hause fühlen." Premiere auf der Messe feiert die neue Wacker-Neuson-App: Sie wurde speziell für Bediener entwickelt und ermöglicht den Zugriff auf alle Informationen rund um die Maschine in der täglichen Anwendung wie Betriebsanleitungen, Ersatzteilkataloge oder Einweisungsvideos. Im Bereich der Dual-View-Dumper präsentiert der Hersteller laut eigener Aussage ein innovatives Muldenwechselsystem am DV60-Dumper. Dieses ermöglicht ein schnelles und einfaches Austauschen der Mulde, um beispielsweise von einer Drehkippmulde auf eine Dreiseitenkippplattform umzusteigen. Mit verschiedenen Mulden können die Einsatzmöglichkeiten erweitert werden, beispielsweise als Lkw-Ersatz mit allen Vorteilen eines Dumpers. Somit kann die Auslastung der Dumper gesteigert werden.

Mit einer ganzen Reihe an neuen Radladern sorgt Wacker Neuson für noch mehr Effizienz und Komfort beim Materialtransport. Die Kabinen der neuen Modelle WL750, WL950 und WL1150 wurden optimiert: Der verbreiterte Zugang erleichtert häufiges Ein- und Aussteigen, die Panorama-Front- und Heckscheiben bieten optimale Rundumsicht a⁄uf die Arbeitsumgebung und ergonomisch angeordnete Bedienelemente erleichtern das konzentrierte Arbeiten, versichert Wacker Neuson. Der leichte Servicezugang aller drei Modelle ermöglicht darüber hinaus eine effiziente Wartung und damit eine Maximierung der Laufzeiten der Maschinen.



Die neue, optional verfügbare Ladeanlage des Modells WL300e mit rund 2,3 m Hubhöhe erhöht die Kipplast der Maschine deutlich und stellt eine optimale Sicht auf die Arbeitsumgebung sowie das Anbauwerkzeug sicher, verspricht Wacker Neuson. Foto: Wacker Neuson

Aus dem zero-emission-Produktportfolio zeigt Wacker Neuson auf der bauma zwei neue E-Bagger. Zum einen das Modell EZ26e mit 2,6 t Nutzlast und zum anderen die Variante EZ10e mit 1 t Nutzlast – zusammen mit dem bereits bekannten EZ17e gibt es nun drei Minibagger-Modelle in diesem Segment. Eine unabhängige, TÜV-zertifizierte Batterieanalyse stellt Wacker Neuson mit dem "Certified Battery Check" vor: Kunden können damit den Batteriezustand der eigenen Maschine transparent feststellen lassen und eine bessere Vorstellung bezüglich der Batteriekapazität und -lebensdauer erhalten.

Auch ein neuer E-Radlader feiert Premiere auf der Messe: Der WL300e mit einem Betriebsgewicht von rund 2,5 t punktet dem Unternehmen zufolge besonders bei Komfort und Sicherheit. Nach zwei bereits im Markt bewährten E-Radladern bietet Wacker Neuson mit dem Modell WL300e nun ein drittes Modell – sie alle können genauso eingesetzt werden wie ihre konventionellen Pendants, verspricht das Unternehmen.

Emissionsfreie Maschinen

Im Bereich der emissionsfreien Bodenverdichtung stellt Wacker Neuson eine umfangreiche Reihe an neuen reversierbaren Akkuplatten vor, mit Zentrifugalkräften von 28 und 33 kN und Arbeitsbreiten von 40, 50 und 60 cm. Aufgrund der niedrigen Bauhöhe sind die Platten der APU-Reihe auch für den Einsatz im Grabenverbau bestens geeignet. Angetrieben werden die Akkuplatten durch den robusten Battery-One-Akku, der in allen akkubetriebenen Baugeräten von Wacker Neuson zum Einsatz kommt. Der Start per Knopfdruck unterstützt eine unkomplizierte Inbetriebnahme für alle Bediener, unabhängig von ihrer Erfahrung. Alle Platten sind mit dem von Wacker Neuson entwickelten Direktantrieb DireX ausgestattet.

Er sorgt für eine Kraftübertragung ohne Übertragungs- und Reibungsverluste und somit für längere Laufzeiten und geringeren Wartungsaufwand. Nachdem Wacker Neuson zur bauma 2022 den Minilader des Typs SM100 auf Ketten erstmals vorstellte, wird die Modellreihe nun mit dem SM50 um eine 1,1-Tonnen-Maschine auf Rädern erweitert. Beide Minilader sind laut Hersteller echte Multitools auf beengten Baustellen. Durch die einfache Joystick-Bedienung können auch ungeübte Anwender schnell und effizient arbeiten. Aufgrund ihrer schmalen Abmessungen passen die Minilader durch Tore oder enge Durchfahrten und sind optimal einsetzbar im urbanen Umfeld.